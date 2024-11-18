Comment laver une brassière de sport ? | QJP

La formation des plis sur votre brassière est souvent due aux cycles des machines à laver, et plus particulièrement au cycle de l'essorage. Pour éviter toute gêne, il est préférable de retirer les coussinets de la brassière et de laver ces derniers à la main. Assurez-vous ensuite de bien les laisser sécher à l'air libre, car l'utilisation d'un sèche-linge peut les déformer et entraîner la formation de plis indésirables.



En remettant les coussinets dans votre brassière, veillez à les positionner dans le bon sens, en les plaçant bien droits et non de travers. N'hésitez pas à prendre quelques secondes de plus pour vérifier qu'ils sont bien placés avant d'enfiler votre brassière pour aller vous entraîner.



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