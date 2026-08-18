Chaussures et baskets de marche : une bonne base
Nos chaussures et baskets de marche sont faites pour tenir la distance. Grâce aux caractéristiques novatrices telles que l'amorti Nike Air ou les semelles extérieures ultra-adhérentes, rien ne t'empêchera d'aller arpenter les chemins. Pour plus de confort, découvre la semelle intermédiaire hyper réactive en mousse ZoomX. Elle offre un excellent retour d'énergie à chaque foulée, ce qui te permet de continuer à avancer.
Pour toutes les foulées et toutes les surfaces
Explore notre gamme de chaussures de marche tout-terrain. Elles sont dotées de semelles adhérentes offrant une accroche supplémentaire sur les sentiers abrupts. Tu te lances en hors piste ? Enfile des baskets de marche Nike présentant une semelle extérieure Vibram Megagrip robuste. Son motif à ergots spécialement conçu se caractérise par un espacement large, pour procurer une adhérence optimale sur des terrains difficiles. Tu préfères arpenter la ville ? Choisis nos baskets de marche souples qui comportent une tige légère intégrant la technologie Flyknit. Les fibres ultra-résistantes offrent des zones de maintien, d'élasticité et de respirabilité ciblées. Sans oublier les renforts de maintien qui assurent un meilleur positionnement du pied au centre de la chaussure, afin d'améliorer ta posture et réduire les risques de blessures.
Pour que chaque foulée soit agréable
Apprécie le confort moelleux des modèles à amorti : ils se compressent quand tu poses ton pied dans le but d'absorber les chocs. Et pour bénéficier d'encore plus d'amorti, jette un œil aux paires à semelle épaisse en mousse. Elle minimise les impacts afin d'offrir une foulée tout en souplesse et de protéger les articulations et les muscles. Elle est associée à un balancier avec des rainures sur la semelle extérieure conçue spécialement pour absorber tous les chocs.
Une aération là où il le faut
Quand tu avales les kilomètres, il te faut des chaussures qui préservent ton confort et ta concentration. Cherche des modèles en mesh tissé, une matière solide et haute performance combinant des motifs d'aération serrés et amples pour assurer une respirabilité ciblée. Tu trouveras du tissu compact dans les zones d'usure telles que les orteils ainsi que des orifices sur la tige apportant une aération maximale là où elle est nécessaire. Pour marcher par temps humide ou en toute saison, explore nos modèles dotés de tiges résistantes à l'eau.
Des chaussures de marche bien pensées
Nous sommes bien conscients que chaque petit détail compte. C'est pourquoi nos baskets de marche multiplient les éléments astucieux comme une boucle à l'arrière sur le talon et le col pour faciliter l'enfilage. Certains modèles de trail sont dotés de guêtres aux chevilles pour éviter que la saleté et les débris pénètrent dans la chaussure. Sans oublier les cols fins à amorti synonymes de confort ultime et d'un look épuré et élégant.
Joins-toi à nous
S'il y a bien une course qu'il faut gagner, c'est celle de la protection de notre planète pour les générations futures. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, opte pour des chaussures et baskets de marche portant l'étiquette « Matières Durables ». Elles sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.