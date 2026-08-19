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Baskets et chaussures Nike Air Max 90 blanches

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Chaussures et baskets Nike Air Max 90 blanches : un amorti confortable, un style élégant

Ultra-légères, les Nike Air Max 90 blanches sont caractérisées par une silhouette basse et un amorti Air emblématique. Tu vas vouloir les porter tout le temps ! Nos Air Max 90 blanches présentent également une esthétique d'inspiration rétro. Notamment avec des renforts cousus dans des matières premium. Non contents d'apporter un look distinctif, ils apportent un surcroît de solidité à ces modèles de qualité supérieure. Sans oublier les semelles gaufrées emblématiques qui assurent une adhérence durable et un style d'inspiration vintage, fidèle à notre héritage running. Parallèlement, le col rembourré est un gage de confort toute la journée.

En intégrant une unité Air dans le talon de nos chaussures Nike Air Max 90 blanches, nous avons changé l'histoire de la chaussure de sport. Encore aujourd'hui, ces unités procurent un amorti de premier plan et une protection maximale contre les chocs aux adeptes de running de tous les niveaux. C'est ce qui donne cette impression de légèreté ultime sous le pied, sur la piste d'athlétisme ou en ville.

Les baskets Air Max 90 blanches sont également déclinées en tailles junior. Il y a même des paires EasyOn pour les plus jeunes. Elles présentent des lacets élastiqués associés à un strap à scratch pour faciliter l'enfilage. Dans les modèles pour enfant, l'unité Max Air offre une sensation encore plus douce. En plus, la mousse douillette et souple optimise le confort pour jouer toute la journée.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des Nike Air Max 90 blanches portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Et depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.