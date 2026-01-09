Comment choisir une brassière de sport

Une brassière de sport confortable et avec un bon maintien peut faire toute la différence pendant l'entraînement. Il est essentiel de savoir comment la choisir pour trouver la bonne taille et le modèle adapté à ton entraînement.

Dans le monde, il existe un nombre incalculable de brassières de sport, avec diverses caractéristiques selon les activités et le confort souhaité. Nike propose différentes brassières de sport :

Si tu recherches la brassière de soutien ultime pendant ces entraînements de haute intensité, essaie la Nike Rival , qui dispose d'un soutien-gorge à armatures flexible et d'un rembourrage confortable.

, qui dispose d'un soutien-gorge à armatures flexible et d'un rembourrage confortable. La Nike Swift offre aux runneuses un excellent maintien, aidant à réduire le mouvement des tissus afin que tu puisses te concentrer sur ton run et rien d'autre.

offre aux runneuses un excellent maintien, aidant à réduire le mouvement des tissus afin que tu puisses te concentrer sur ton run et rien d'autre. La Nike Universa est un excellent choix si tu prévois un entraînement de haute intensité et que tu veux une brassière qui montre zéro trace de transpiration.

est un excellent choix si tu prévois un entraînement de haute intensité et que tu veux une brassière qui montre zéro trace de transpiration. Pour les athlètes au mental d'acier, la brassière Nike Swoosh est idéale. Très couvrante pour plus de maintien à chaque move.

est idéale. Très couvrante pour plus de maintien à chaque move. La Nike Pro Seamless est une option parfaite pour toi lorsque tu bouges beaucoup. Elle t'aide à te sentir en confiance pendant ton entraînement en met en avant tes progrès, pas tes coutures.

est une option parfaite pour toi lorsque tu bouges beaucoup. Elle t'aide à te sentir en confiance pendant ton entraînement en met en avant tes progrès, pas tes coutures. Pour une protection minimaliste, choisis la Nike Indy . Ce modèle épuré assure un bon maintien et te laisse bouger librement tout en te mettant en valeur.

. Ce modèle épuré assure un bon maintien et te laisse bouger librement tout en te mettant en valeur. La Nike Zenvy te permet de t'étirer librement et en douceur, grâce à son tissu InfinaSoft.

La brassière de sport idéale est bien ajustée et permet une certaine souplesse de mouvement. Une brassière de sport qui n'est pas bien ajustée peut causer des irritations, ne pas assurer un bon maintien ou être trop serrée au niveau de la cage thoracique.

Découvrez dans ce guide tous les conseils pour choisir une brassière de sport.