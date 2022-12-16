Comment enlever l'odeur de transpiration des hauts
Entretien des produits
Pour les mauvaises odeurs tenaces.
Matériel
- Eau bouillante
- Aspirine et crème de tartre
- Bicarbonate de soude
- Sel
- Vinaigre blanc
- Lessive liquide
Outils
- Brosse à poils souples ou brosse à dents
- Seau
- Vaporisateur
Imagine : tu viens de laver ton haut d'entraînement. Pourtant, il ne sent toujours pas la rose, surtout vers les aisselles. Pas de panique ! Quelques méthodes peuvent t'aider à faire partir les mauvaises odeurs, et c'est un vrai jeu d'enfants. Découvre nos astuces.
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Secouer son haut après l'entraînement
Dès que tu rentres du sport, étends ton haut pour laisser la transpiration s'évaporer. Ne laisse pas ton tee-shirt traîner en boule dans ton sac de sport.
Laver dès que possible
Pour éviter que les mauvaises odeurs ne s'accumulent et que les bactéries prolifèrent, lave tes hauts à chaque fois que tu les portes. Voici comment procéder :
Comment enlever les mauvaises odeurs des hauts
1.Retourner les hauts sur l'envers
Le tissu malodorant sous les aisselles sera mieux exposé.
2.Traiter la zone avant lavage
Pour combattre les odeurs, pense à appliquer l'une de ces substances sur tes hauts avant de les passer en machine :
- Eau bouillante : à verser lentement sur chaque zone malodorante.
- Aspirine et crème de tartre : mélange une tasse d'eau chaude avec une cuillère à soupe de crème de tartre et trois comprimés d'aspirine blanche non enrobés. À l'aide d'une brosse à dent prévue à cet effet, frotte la pâte sur la zone des aisselles. Puis, laisse poser 20 minutes.
- Bicarbonate de soude : mélange-le à de l'eau chaude pour créer une pâte, puis frotte le tout sur la zone des aisselles. Laisse poser au moins 15 minutes. Tu peux aussi prétremper ton haut dans un évier avec de l'eau chaude et une 1/2 tasse de bicarbonate de soude.
- Sel : fais tremper ton haut dans un demi seau d'eau chaude avec 1/2 tasse de sel de table.
- Vinaigre blanc : fais-le tremper dans un mélange composé d'1/4 de vinaigre et de 3/4 d'eau pendant 30 minutes.
- Lessive liquide : frotte sur les zones odorantes, puis laisse agir 5 minutes.
3.Passer en machine
Utilise de la lessive et de l'eau chaude. Pour les odeurs tenaces, repasse les hauts à la machine à laver une seconde fois.
4.Sécher
Étends tes hauts dehors (ou devant une fenêtre ouverte).
5.Ranger
Tu peux même placer une lingette assouplissante entre tes hauts d'entraînement.
Quand on ne peut pas laver directement
Essaie l'une de ces astuces présentées de la plus rapide à la plus longue pour les fois où tu ne peux pas laver ton haut directement. Pour le côté pratique, mets les deux premières solutions dans des petits vaporisateurs et emporte-les dans ton sac de sport.
- Spray désodorisant : avec cette solution instantanée, tu peux passer directement de la salle de sport au bureau. Mélange 50 cl d'hamamélis ou de vinaigre blanc distillé à environ 10 gouttes d'huile essentielle (parfum de ton choix, comme la lavande ou le romarin) dans un vaporisateur. Il est aussi possible d'utiliser du spray rafraîchissant pour tissus. Secoue bien et pulvérise sur les zones problématiques.
- Vodka : voilà une solution rapide et pratique. Verse de la vodka dans un vaporisateur et pulvérise sur les zones odorantes.
- Bicarbonate de soude : saupoudre une petite quantité sur les zones malodorantes puis laisse agir 15 minutes minimum avant de secouer.
- Sèche-linge : passe ton haut au sèche-linge (sur le réglage le plus chaud pour tuer un max de bactéries et de virus) pendant 10 à 15 minutes.
- Congélateur : place ton tee-shirt dans un sac plastique et au congélateur pendant une heure. Sors-le et laisse le revenir à température ambiante.
Pense à porter plus de coton
Les tee-shirts en fibres naturelles (le coton, par exemple) sont plus respirants que ceux synthétiques (comme le polyester ou la rayonne). Une étude parue en 2014 dans la revue Applied and Environmental Microbiology a comparé les odeurs et le nombre de bactéries de tee-shirts en coton et en polyester portés pendant une séance intensive de vélo. Leur constat est le suivant : les tee-shirts en coton renfermaient moins de bactéries que les mélanges synthétiques. Voilà une raison qui expliquerait pourquoi les odeurs sont moins fortes après un entraînement dans des matières naturelles.
Rédaction : Dina Cheney