Comment enlever les taches de transpiration sur des hauts

Pour commencer, réunis toutes les solutions permettant d'enlever les taches de transpiration. Il te faut du savon liquide pour les mains, du vinaigre blanc, un agent de blanchiment à l'oxygène et de la lessive enzymatique. Avec ça, tu auras de quoi retirer les taches les plus tenaces.

Plutôt que d'acheter un détachant en magasin, tu peux facilement fabriquer le tien à la maison, et à moindre prix. Pour préparer une solution détachante, remplis un vaporisateur avec une moitié de vinaigre blanc et l'autre moitié d'eau. Garde-le toujours à portée de main, près de ta machine à laver.

Ensuite, veille à utiliser un savon adapté aux matières qui composent ton haut. Si tu laves autre chose qu'un maillot en polyester résistant, Patric Richardson te recommande de ne pas utiliser de liquide vaisselle dégraissant, un produit généralement trop acide pour les tissus délicats.

« Les tissus haute performance de Nike ne sont pas de simples tissus du quotidien. Il ne faudrait pas que les fibres s'abîment à cause d'un produit trop agressif », explique l'expert. À la place, il conseille d'utiliser un savon pour les mains, qui a une consistance plus huileuse.

Enfin, vérifie que la lessive que tu utilises est bien enzymatique. Ce type de produit contient des protéines naturelles qui éliminent les taches contenant des protéines, comme celles de la transpiration.

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