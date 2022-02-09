Les cinq bienfaits de la natation

Beaucoup de sports de contact populaires et d'activités sportives individuelles présentent un certain risque de blessures musculo-squelettiques lié aux impacts. Ces impacts peuvent être des contacts avec le bitume, d'autres joueurs ou des équipements, pouvant provoquer des hématomes, des fractures osseuses ou des blessures encore plus graves. De ce point de vue, la natation offre un environnement plus sûr pour s'entraîner.

Il y a moins de chances que ce type de blessures ne survienne en nageant, car le fait d'évoluer dans l'eau est considéré comme une activité à faible impact. Le principe de flottaison réduit l'effet du poids du corps, comme le précise une analyse de 2015 publiée dans le Journal of Exercise Rehabilitation.

Mais cela ne veut pas dire que la natation ne présente aucun risque. En fonction de l'intensité à laquelle vous nagez, vous pouvez vous faire une tendinite au biceps ou une déchirure au niveau de la coiffe des rotateurs. Mais au-delà des blessures, vous courez un autre danger en nageant dans une piscine.



Par exemple, un rapport de 2014 publié dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) explique que le fait de nager en piscine et dans d'autres infrastructures de loisirs aquatiques comporte un risque de noyade ou d'exposition à des maladies transmissibles, à savoir des maladies infectieuses se transmettant d'une personne à une autre à travers le sang, les fluides corporels ou par le biais d'agents pathogènes en suspension dans l'air.

La bonne nouvelle ? Il est également précisé dans ce rapport que des règles de sécurité strictes applicables dans les piscines et les spas pouvaient réduire considérablement ces risques.