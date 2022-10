Comment améliorer sa résistance et son endurance en running

Les termes de résistance (utilisé ici pour traduire l'anglais « stamina ») et d'endurance (utilisé ici pour traduire « endurance ») font tous deux référence à la durée pendant laquelle on peut effectuer une activité physique. En anglais, on les emploie souvent de façon interchangeable alors même qu'ils ne sont pas tout à fait synonymes.

La résistance (« stamina ») correspond à la durée pendant laquelle on peut effectuer une activité physique à un degré d'effort maximal. Elle tient compte aussi bien des aspects physiques que mentaux de l'effort en question.

L'endurance correspond à la durée totale pendant laquelle on peut effectuer une activité physique donnée. Elle se rapporte à l'efficacité cardiovasculaire, c'est-à-dire la capacité du cœur, des poumons et des muscles à fonctionner ensemble pour distribuer du sang et de l'oxygène dans la totalité du corps en vue de poursuivre l'activité pratiquée.

Parmi les sports qui nécessitent une bonne résistance, on trouve toutes les activités de haute intensité. On peut notamment citer le football, le triathlon, l'aviron, les arts martiaux, le tennis et le basketball. Ces sports se composent de courtes périodes d'exercice intense suivies de temps de récupération active. Une bonne résistance vous permet de tenir le coup, tant sur le plan mental que physique.

Tout activité physique devant être maintenue sur de longues périodes exige une bonne endurance. C'est notamment le cas du marathon. Le système cardiovasculaire doit faire preuve d'efficacité pour faire circuler le sang dans l'ensemble du corps jusqu'aux muscles nécessaires à l'activité pratiquée. L'objectif des sports d'endurance n'est pas de fournir un effort maximum ni de travailler au maximum de ses capacités. Il s'agit plutôt d'être capable physiquement de maintenir un effort sur une longue durée.