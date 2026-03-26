Comment améliorer sa résistance et son endurance en running

Que tu débutes en running ou que tu prépares un marathon, la résistance et l'endurance sont des atouts précieux. En fait, développer ta résistance et ton endurance peut t'aider à courir plus longtemps sans te fatiguer.

La résistance et l'endurance peuvent être atteintes grâce à un programme d'entraînement qui construit une base aérobique solide. Ici, nous verrons en quoi améliorer ta VO2 Max et ton seuil lactique peut te permettre de courir plus facilement et plus longtemps. Nous vous proposerons également un plan d'entraînement pour vous aider à y parvenir.