Qu'est-ce que la fasciite plantaire et comment la traiter ?

Comme la fasciite plantaire est considérée comme une inflammation, il est utile de la soigner comme telle, conseille Rachel. Vous pouvez notamment traiter ce type de blessure par des anti-inflammatoires vendus sans ordonnance, comme l'ibuprofène, de la glace au besoin et du repos. Consultez votre médecin ou un professionnel diplômé pour établir un programme de récupération adapté.

Si vous pensez que la mobilité de vos chevilles est un point sensible, il peut être utile d'ajouter des exercices de flexion de la cheville à votre routine. Par exemple, elle suggère de réaliser des squats et des fentes en gardant les talons vers le bas pour fléchir les chevilles au maximum. Pendant l'échauffement, vous pouvez également essayer de passer le rouleau en mousse et d'étirer les mollets.

« Il est important d'éliminer les facteurs de risque sous-jacents, ajoute-t-elle. Cela passe [par exemple] par une perte de poids et des chaussures qui maintiennent bien le pied. Que vous souffriez de fasciite plantaire aigüe ou chronique, il est crucial d'éviter de marcher pieds nus ou de porter des chaussures qui ne maintiennent pas le pied, même à la maison. »

Selon Carol, il peut également être utile de modifier et de réduire vos activités physiques, surtout si votre blessure est liée à un surentraînement. Généralement, la douleur disparaît en trois à six semaines. Cependant, si la douleur persiste ou empire, consultez votre médecin pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un problème plus grave, comme une fracture de fatigue. Prenez rendez-vous chez un ou une kinésithérapeute qui saura vous conseiller des exercices pour vous rétablir et reprendre vos activités physiques rapidement.

Rédaction : Elizabeth Millard

