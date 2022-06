Nike ACG : Evelynn Escobar-Thomas

Au beau milieu de la folie qui régnait en 2020, j'ai trouvé la paix sur Terre, à seulement quatre heures de Los Angeles, dans une petite ville appelée Lone Pine. Fief de la tribu des Paiute-Shoshone, Lone Pine en Californie est réputée pour ses sites de camping disséminés (Alabama Hills !) nichés au pied de la Sierra Nevada, au milieu d'énormes rochers de granite. Là-bas, on se croirait vraiment sur une autre planète. Même si c'est un endroit très couru des amoureux de la nature, il abrite de nombreux sites parfaits pour camper.



Ma famille et moi nous y sommes aventurés avec une voiture pleine de matériel pour trouver un endroit respectant parfaitement la distanciation sociale dans ce terrain de jeu géant. Ce qui fait le charme d'Alabama Hills, c'est que malgré sa popularité, vous avez l'impression d'être totalement isolé des autres campeurs. Les seules choses qui vous rappellent que vous n'êtes pas totalement seul, c'est la lueur des feux de camp qui scintillent au loin le soir, et le passage occasionnel d'appareils de forage.



En tant que fondatrice du groupe de randonnée féminin intersectionnel Hike Clerb, qui a pour objectif de permettre aux femmes de couleur de partir en excursion dans la nature, on pourrait penser que tout ce qui est lié aux grands espaces est facile pour moi… mais ce n'est pas le cas. J'avais déjà fait du camping dans des tentes de luxe, dormi dans des vans sur des terrains de camping rudimentaires (camping sauvage), mais l'idée de planter ma propre tente et d'être la première à inaugurer certains endroits me faisait un peu peur. Du moins jusqu'à cette excursion.



Que ce soit la première ou la millième fois que vous plantez une tente, il n'y a vraiment rien de sorcier là-dedans. C'est bien plus facile qu'il n'y paraît ! En fait, c'était la première fois que je devais installer entièrement mon propre campement. Ça a son importance, parce que premièrement, c'est du concret, et deuxièmement, je veux qu'après cette expérience vous vous sentiez suffisamment à l'aise et plus que capable d'aller vous-même à l'aventure avec un ou une ami(e) et l'équipement nécessaire. Même si vous n'avez pas grandi en faisant du camping (ce qui est mon cas) ou que vous n'avez jamais monté vous-même une tente (ce qui était mon cas), vous en êtes capable. Je vous le promets ! Parfois, la plus grande barrière qui se dresse sur votre route, c'est le manque de confiance en vous. N'ayez pas peur d'emprunter du matériel de camping ou de louer ce dont vous avez besoin.



Après s'être installés pour la nuit, nous nous sommes retrouvés autour d'un feu de camp, nous avons écouté de la musique, admiré les étoiles, préparé le repas, mangé des s'mores et nous avons simplement savouré le plaisir de nous sentir chez nous au milieu des montagnes et des étoiles.



Le lendemain, nous nous sommes aventurés dans le Parc national de la Vallée de la Mort, qui abrite le point le plus bas d'Amérique du Nord. C'est également le plus grand parc national des 48 États contigus. Nous nous sommes rendus jusqu'à Artists Palette et les dunes, en nous arrêtant dans les sites touristiques en chemin. Visualisez le tableau : des montagnes aux couleurs somptueuses et le plus grand bac à sable que vous ayez jamais vu. Nous avons terminé l'excursion en faisant une halte dans une cuvette pour nous imprégner de la vue qu'offrait le désert sur la pleine lune à venir.



Nous avons passé le dernier jour à randonner autour de notre campement et à profiter de la vue sur le mont Whitney. Il y a tellement de sentiers de randonnée et d'endroits à explorer. Descendre Movie Road pour découvrir les endroits où ont été tournés certains grands classiques, escalader des blocs rocheux ou admirer les arches naturelles en pierre : les options étaient infinies. Une fois que nous avons eu notre dose d'arches, de grottes et d'ascension des formations qui nous entouraient, nous avons plié bagage pour rentrer à LA. À 19h le dimanche soir, nous étions de retour, reposés, régénérés et en paix.