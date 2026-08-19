Luce tus colores el día del partido con la última equipación del Chelsea
Además de nuestras camisetas y equipaciones completas, tenemos una amplia gama de partes de arriba, sudaderas y mucho más para hombres, mujeres y niño/a. Si vas a jugar a fútbol sala, homenajea a tu equipo con accesorios del Chelsea como balones, gorras y bolsas. Y, con la camiseta del Chelsea, podrás apoyar a los Blues en el estadio de Stamford Bridge o en casa.
Demuestra tu afición con las camisetas y partes de arriba del Chelsea
Estamos orgullosos de ofrecerte las nuevas equipaciones del Chelsea para esta temporada. Todas ellas están confeccionadas con tejidos transpirables para ayudarte a mantener la comodidad. Y lo mismo puede decirse de nuestras partes de arriba: en el campo o en la calle, enseña a quién apoyas con camisetas y camisas con diseños modernos, que además dejan claro que tu equipo es el Chelsea.
Encuentra equipaciones del Chelsea confeccionadas con tejidos de alto rendimiento
En nuestras equipaciones del Chelsea utilizamos materiales innovadores para que puedas rendir al máximo. Si eres futbolista, opta por camisetas del Chelsea confeccionadas con tejido elástico y tecnología Nike Aero-FIT, que aleja el sudor de la piel para que mantengas la transpirabilidad durante más tiempo. Puedes representar a los Blues con prendas sueltas o vestir de la cabeza a los pies con una equipación completa, porque en la nueva colección de equipaciones del Chelsea lo tenemos todo. Para los niños y las niñas que protagonizan sus propios partidos de fútbol sala, escoge prendas a la altura de su potencial. Tenemos ropa con tecnología que capilariza el sudor para que sientan una total comodidad durante y después del calentamiento.
Abrígate con las sudaderas con capucha y las chaquetas del Chelsea
Elige entre las sudaderas con capucha y las chaquetas de la equipación del Chelsea y deja clara tu lealtad. Todos los diseños incorporan el escudo exclusivo del equipo para que puedas rendirle homenaje en cualquier momento y lugar. Defiéndete del frío con nuestras chaquetas y abrigos del Chelsea, que incluyen modelos como los que lleva el cuerpo técnico en el banquillo de Stamford Bridge.
Protege nuestro futuro con las equipaciones del Chelsea en materiales sostenibles
La iniciativa Move to Zero de Nike es la expresión de nuestro compromiso con la protección del planeta. El objetivo es llegar a ser una empresa con cero emisiones de carbono y cero residuos. Por eso, utilizamos materiales reciclados para crear prendas deportivas que tengan un menor impacto en el medioambiente. Busca camisetas y sudaderas confeccionadas con materiales sostenibles en nuestra colección de equipaciones de fútbol del Chelsea. Escoge una opción más ecológica y demuestra tu apoyo a la Tierra con diseños respetuosos con el entorno.