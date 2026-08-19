CHELSEA FC

CHELSEA FC

Camisetas y equipaciones del Chelsea FC 2026/27

Segunda equipación Match Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Match Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
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Superventas
Segunda equipación Match Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
159,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Superventas
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
109,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
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Superventas
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
84,99 €
RUGE COMO UN LEÓN
RUGE COMO UN LEÓN
Valor, unidad e implacabilidad.
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Bebé e infantil
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Bebé e infantil
69,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Niño/a pequeño/a
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Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Niño/a pequeño/a
74,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
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Materiales reciclados
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
159,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
109,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol de manga larga Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol de manga larga Replica Nike Dri-FIT - Hombre
119,99 €
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Mujer
159,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
84,99 €
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Niño/a
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Materiales reciclados
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Niño/a
139,99 €
Chelsea FC Victori One
Chelsea FC Victori One Chanclas Nike - Hombre
Chelsea FC Victori One
Chanclas Nike - Hombre
42,99 €
Tercera equipación Stadium Chelsea FC 2025/26
Tercera equipación Stadium Chelsea FC 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Materiales reciclados
Tercera equipación Stadium Chelsea FC 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
99,99 €
Strike Chelsea FC
Strike Chelsea FC Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Strike Chelsea FC
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Primera equipación Chelsea FC
Primera equipación Chelsea FC Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Hombre
Primera equipación Chelsea FC
Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Chelsea FC Tech
Chelsea FC Tech Pantalón de fútbol de tejido Woven Nike - Hombre
Chelsea FC Tech
Pantalón de fútbol de tejido Woven Nike - Hombre
114,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Sudadera de cuello redondo Nike Football - Hombre
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Sudadera de cuello redondo Nike Football - Hombre
64,99 €
Chelsea FC Tech Fleece
Chelsea FC Tech Fleece Pantalón corto de fútbol Nike - Hombre
Chelsea FC Tech Fleece
Pantalón corto de fútbol Nike - Hombre
84,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €

Luce tus colores el día del partido con la última equipación del Chelsea

Además de nuestras camisetas y equipaciones completas, tenemos una amplia gama de partes de arriba, sudaderas y mucho más para hombres, mujeres y niño/a. Si vas a jugar a fútbol sala, homenajea a tu equipo con accesorios del Chelsea como balones, gorras y bolsas. Y, con la camiseta del Chelsea, podrás apoyar a los Blues en el estadio de Stamford Bridge o en casa.


Demuestra tu afición con las camisetas y partes de arriba del Chelsea

Estamos orgullosos de ofrecerte las nuevas equipaciones del Chelsea para esta temporada. Todas ellas están confeccionadas con tejidos transpirables para ayudarte a mantener la comodidad. Y lo mismo puede decirse de nuestras partes de arriba: en el campo o en la calle, enseña a quién apoyas con camisetas y camisas con diseños modernos, que además dejan claro que tu equipo es el Chelsea.

Encuentra equipaciones del Chelsea confeccionadas con tejidos de alto rendimiento

En nuestras equipaciones del Chelsea utilizamos materiales innovadores para que puedas rendir al máximo. Si eres futbolista, opta por camisetas del Chelsea confeccionadas con tejido elástico y tecnología Nike Aero-FIT, que aleja el sudor de la piel para que mantengas la transpirabilidad durante más tiempo. Puedes representar a los Blues con prendas sueltas o vestir de la cabeza a los pies con una equipación completa, porque en la nueva colección de equipaciones del Chelsea lo tenemos todo. Para los niños y las niñas que protagonizan sus propios partidos de fútbol sala, escoge prendas a la altura de su potencial. Tenemos ropa con tecnología que capilariza el sudor para que sientan una total comodidad durante y después del calentamiento.


Abrígate con las sudaderas con capucha y las chaquetas del Chelsea

Elige entre las sudaderas con capucha y las chaquetas de la equipación del Chelsea y deja clara tu lealtad. Todos los diseños incorporan el escudo exclusivo del equipo para que puedas rendirle homenaje en cualquier momento y lugar. Defiéndete del frío con nuestras chaquetas y abrigos del Chelsea, que incluyen modelos como los que lleva el cuerpo técnico en el banquillo de Stamford Bridge.


Protege nuestro futuro con las equipaciones del Chelsea en materiales sostenibles

La iniciativa Move to Zero de Nike es la expresión de nuestro compromiso con la protección del planeta. El objetivo es llegar a ser una empresa con cero emisiones de carbono y cero residuos. Por eso, utilizamos materiales reciclados para crear prendas deportivas que tengan un menor impacto en el medioambiente. Busca camisetas y sudaderas confeccionadas con materiales sostenibles en nuestra colección de equipaciones de fútbol del Chelsea. Escoge una opción más ecológica y demuestra tu apoyo a la Tierra con diseños respetuosos con el entorno.