Muestra tu orgullo con la tercera equipación del Chelsea 2025/26
Anima a los Blues allá donde vayan esta temporada con nuestra gama de terceras equipaciones del Chelsea. Tanto si ves los partidos desde el sofá como si tienes la suerte de estar en las gradas, nuestras camisetas, sudaderas y pantalones cortos te ayudan a vivirlos al máximo. Descubre los diseños más recientes, inspirados en los motivos gráficos y los colores de las prendas que lucen los equipos masculino y femenino en el campo.
Lo mejor del deporte rey es practicarlo. Nuestra equipación Total 90 del Chelsea incorpora la aclamada tecnología Dri-FIT. Las fibras que capilarizan la humedad alejan el sudor de la piel y lo transportan a la superficie, donde se seca rápidamente. Además, sus propiedades transpirables favorecen la circulación del aire alrededor del cuerpo. Gracias a esto, eliminas el exceso de calor de forma más eficaz y mantienes la frescura durante más tiempo, para que solo tengas que concentrarte en dar lo mejor de ti. ¿Entrenas cuando hace frío? Tenemos camisetas y pantalones de entrenamiento con siluetas depuradas y sencillas, que te proporcionan el aislamiento necesario para abrigarte sin añadir peso ni volumen.
Las futuras estrellas del fútbol pueden imitar a sus ídolos mientras perfeccionan sus habilidades. La tercera equipación del Chelsea en tallas infantiles está confeccionada con los mismos materiales de calidad profesional que encontrarás en nuestra gama para adultos. La tecnología con capilarización del sudor les permite mantener la frescura y la concentración, mientras que las fibras con elasticidad añadida facilitan los movimientos. Además, los tejidos ligeros son suaves y agradables al contacto con la piel.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige la tercera equipación del Chelsea con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.