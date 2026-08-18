CHELSEA FC

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Pantalones cortos del Chelsea 2026/27

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Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
NO PUEDEN DOMINARNOS
NO PUEDEN DOMINARNOS
Con la energía de un pasado épico. Y la vista puesta en el futuro.
Chelsea FC Tech Fleece
Chelsea FC Tech Fleece Pantalón corto de fútbol Nike - Hombre
Chelsea FC Tech Fleece
Pantalón corto de fútbol Nike - Hombre
84,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Chelsea FC Strike
Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
47,99 €
Equipación de portero/a Stadium Chelsea FC 2026/27
Equipación de portero/a Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Equipación de portero/a Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Chelsea FC Strike
Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
37,99 €
Tercera equipación Strike Chelsea FC
Tercera equipación Strike Chelsea FC Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
Tercera equipación Strike Chelsea FC
Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
30 % de descuento
Tercera equipación Stadium Chelsea FC 2025/26
Tercera equipación Stadium Chelsea FC 2025/26 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
Materiales reciclados
Tercera equipación Stadium Chelsea FC 2025/26
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
30 % de descuento

Pantalones cortos del Chelsea FC: rinde homenaje a tu club

Muestra tu pasión por los Blues con los pantalones cortos del Chelsea. En Nike, los modelos cuentan con diversos ajustes amplios, están confeccionados con tejidos transpirables y lucen el icónico emblema del león como detalle destacado.


Tanto si animas a tu equipo favorito desde las gradas del Stamford Bridge como si vas a lucir los colores en el campo, los pantalones cortos del Chelsea te ofrecen la frescura que necesitas. Los días de partido, opta por modelos con tecnología Aero-FIT de Nike. Este innovador tejido capilariza el sudor y mantiene la piel seca para jugar cómodamente en cualquier época del año. En los entrenamientos de alta intensidad, opta por prendas que ofrecen mayor transpirabilidad, con protección avanzada en las zonas más cálidas del cuerpo.


Los pantalones cortos de fútbol del Chelsea garantizan una gran comodidad en el terreno de juego. Las piezas con cintura elástica y cordón interior se ajustan a la perfección, al tiempo que los paneles de malla maximizan la circulación del aire. Los ajustes amplios dan libertad de movimiento mientras corres y las prendas con bolsillos de cremallera permiten guardar de forma segura los objetos esenciales en el estadio o de camino al entrenamiento.


Nuestros modelos incluyen los mismos detalles que la equipación profesional. Busca el emblemático león rampante del club cosido en la pernera con el inconfundible y vibrante color azul de fondo. Además, como parte de la iniciativa Move to Zero de Nike, confeccionamos algunas de nuestras prendas con fibras de poliéster reciclado. Busca la etiqueta de materiales sostenibles para cuidar el planeta.


Vístete de la cabeza a los pies con los colores de los Blues y completa el look con las camisetas del Chelsea FC. Al igual que los pantalones cortos, cuentan con tejidos de secado rápido que mantienen la frescura y la comodidad. Como toque final, añade unas medias del equipo y tus botas de fútbol Nike favoritas.