Pantalones cortos del Chelsea FC: rinde homenaje a tu club
Muestra tu pasión por los Blues con los pantalones cortos del Chelsea. En Nike, los modelos cuentan con diversos ajustes amplios, están confeccionados con tejidos transpirables y lucen el icónico emblema del león como detalle destacado.
Tanto si animas a tu equipo favorito desde las gradas del Stamford Bridge como si vas a lucir los colores en el campo, los pantalones cortos del Chelsea te ofrecen la frescura que necesitas. Los días de partido, opta por modelos con tecnología Aero-FIT de Nike. Este innovador tejido capilariza el sudor y mantiene la piel seca para jugar cómodamente en cualquier época del año. En los entrenamientos de alta intensidad, opta por prendas que ofrecen mayor transpirabilidad, con protección avanzada en las zonas más cálidas del cuerpo.
Los pantalones cortos de fútbol del Chelsea garantizan una gran comodidad en el terreno de juego. Las piezas con cintura elástica y cordón interior se ajustan a la perfección, al tiempo que los paneles de malla maximizan la circulación del aire. Los ajustes amplios dan libertad de movimiento mientras corres y las prendas con bolsillos de cremallera permiten guardar de forma segura los objetos esenciales en el estadio o de camino al entrenamiento.
Nuestros modelos incluyen los mismos detalles que la equipación profesional. Busca el emblemático león rampante del club cosido en la pernera con el inconfundible y vibrante color azul de fondo. Además, como parte de la iniciativa Move to Zero de Nike, confeccionamos algunas de nuestras prendas con fibras de poliéster reciclado. Busca la etiqueta de materiales sostenibles para cuidar el planeta.
Vístete de la cabeza a los pies con los colores de los Blues y completa el look con las camisetas del Chelsea FC. Al igual que los pantalones cortos, cuentan con tejidos de secado rápido que mantienen la frescura y la comodidad. Como toque final, añade unas medias del equipo y tus botas de fútbol Nike favoritas.