CHELSEA FC

CHELSEA FC

Primeras camisetas y equipaciones del Chelsea 2026/27

(14)
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
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Materiales reciclados
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
159,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
109,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol de manga larga Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol de manga larga Replica Nike Dri-FIT - Hombre
119,99 €
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Mujer
159,99 €
NO PUEDEN DOMINARNOS
NO PUEDEN DOMINARNOS
Con la energía de un pasado épico. Y la vista puesta en el futuro.
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
84,99 €
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Niño/a
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Materiales reciclados
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Niño/a
139,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026 Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Bebé e infantil
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026
Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Bebé e infantil
69,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026 Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Niño/a pequeño/a
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026
Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Niño/a pequeño/a
74,99 €
Primera equipación Strike Chelsea FC
Primera equipación Strike Chelsea FC Medias de fútbol hasta la rodilla Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
Primera equipación Strike Chelsea FC
Medias de fútbol hasta la rodilla Nike Dri-FIT
19,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Primera equipación VaporFast Chelsea
Primera equipación VaporFast Chelsea Calcetines de fútbol hasta la rodilla Nike Dri-FIT ADV
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Calcetines de fútbol hasta la rodilla Nike Dri-FIT ADV
22,99 €

Primeras equipaciones del Chelsea 2026/27: máximo rendimiento en el campo

Las primeras equipaciones Nike del Chelsea FC incluyen detalles distintivos en el llamativo tono azul del club. Para representar a tu equipo favorito, solo tienes que ponerte una camiseta de la primera equipación del Chelsea y dirigirte a las gradas o saltar al campo. En el pecho, encontrarás el icónico escudo del león a un lado y el Swoosh de Nike en el otro.


Nuestra innovadora equipación capilariza el sudor para que salgas al campo con confianza. Está diseñada para que mantengas la frescura y la transpirabilidad durante todo el partido, y así puedas concentrarte en mejorar tu juego. Eso no es todo: nos enorgullece poder proclamar que nuestra nueva equipación del Chelsea también forma parte de la iniciativa «Move to Zero» de Nike. Las camisetas y los pantalones cortos de la primera equipación del Chelsea son ligeros y están confeccionados con fibras de poliéster reciclado: bueno para el planeta y para jugar.


Cuando sales al campo, necesitas el apoyo adecuado. Ahí es donde entran en juego nuestras medias de fútbol del Chelsea FC. Gracias a la amortiguación estratégicamente colocada en las plantas, te ofrecen comodidad durante todo el día.