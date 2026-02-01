Primeras equipaciones del Chelsea 2026/27: máximo rendimiento en el campo
Las primeras equipaciones Nike del Chelsea FC incluyen detalles distintivos en el llamativo tono azul del club. Para representar a tu equipo favorito, solo tienes que ponerte una camiseta de la primera equipación del Chelsea y dirigirte a las gradas o saltar al campo. En el pecho, encontrarás el icónico escudo del león a un lado y el Swoosh de Nike en el otro.
Nuestra innovadora equipación capilariza el sudor para que salgas al campo con confianza. Está diseñada para que mantengas la frescura y la transpirabilidad durante todo el partido, y así puedas concentrarte en mejorar tu juego. Eso no es todo: nos enorgullece poder proclamar que nuestra nueva equipación del Chelsea también forma parte de la iniciativa «Move to Zero» de Nike. Las camisetas y los pantalones cortos de la primera equipación del Chelsea son ligeros y están confeccionados con fibras de poliéster reciclado: bueno para el planeta y para jugar.
Cuando sales al campo, necesitas el apoyo adecuado. Ahí es donde entran en juego nuestras medias de fútbol del Chelsea FC. Gracias a la amortiguación estratégicamente colocada en las plantas, te ofrecen comodidad durante todo el día.