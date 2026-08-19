Rinde homenaje a tu equipo con la segunda equipación del Chelsea 2026/27
Demuestra tu amor hacia el Chelsea FC con la segunda equipación Nike. Además de las nuevas prendas, también tenemos las camisetas oficiales de la segunda equipación del Chelsea. En nuestra colección encontrarás modelos para hombres, mujeres y niños/as, para que los deportistas más jóvenes puedan vestir los colores de su club donde y cuando quieran.
Luce un look inspirado en los Blues para disfrutar aún más del partido, tanto si lo ves desde las gradas de Stamford Bridge como si estás en el sofá de casa con tus amigos. En Nike puedes comprar la segunda equipación completa, además de partes de arriba y camisetas confeccionadas con materiales de alto rendimiento.
¿Juegas a fútbol sala? Nuestras segundas equipaciones del Chelsea están creadas para que nada te frene. Busca las camisetas del Chelsea que combinan detalles auténticos con tejidos ligeros para rendir al máximo, dentro y fuera del campo. También puedes optar por diseños respetuosos con el medioambiente y elegir modelos confeccionados con materiales sostenibles. Además, nuestra segunda equipación del Chelsea FC incluye prendas elaboradas con tejidos que capilarizan el sudor, para que te sientas bien por fuera y por dentro mientras animas a tu equipo allá donde estés.