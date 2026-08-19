CHELSEA FC

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Segundas camisetas y equipación del Chelsea 2026/27

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Segunda equipación Match Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Match Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
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Superventas
Segunda equipación Match Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
159,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
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Superventas
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
109,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
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Superventas
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
84,99 €
NO PUEDEN DOMINARNOS
NO PUEDEN DOMINARNOS
Con la energía de un pasado épico. Y la vista puesta en el futuro.
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Bebé e infantil
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Bebé e infantil
69,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Niño/a pequeño/a
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Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Niño/a pequeño/a
74,99 €
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €

Rinde homenaje a tu equipo con la segunda equipación del Chelsea 2026/27

Demuestra tu amor hacia el Chelsea FC con la segunda equipación Nike. Además de las nuevas prendas, también tenemos las camisetas oficiales de la segunda equipación del Chelsea. En nuestra colección encontrarás modelos para hombres, mujeres y niños/as, para que los deportistas más jóvenes puedan vestir los colores de su club donde y cuando quieran.

Luce un look inspirado en los Blues para disfrutar aún más del partido, tanto si lo ves desde las gradas de Stamford Bridge como si estás en el sofá de casa con tus amigos. En Nike puedes comprar la segunda equipación completa, además de partes de arriba y camisetas confeccionadas con materiales de alto rendimiento.

¿Juegas a fútbol sala? Nuestras segundas equipaciones del Chelsea están creadas para que nada te frene. Busca las camisetas del Chelsea que combinan detalles auténticos con tejidos ligeros para rendir al máximo, dentro y fuera del campo. También puedes optar por diseños respetuosos con el medioambiente y elegir modelos confeccionados con materiales sostenibles. Además, nuestra segunda equipación del Chelsea FC incluye prendas elaboradas con tejidos que capilarizan el sudor, para que te sientas bien por fuera y por dentro mientras animas a tu equipo allá donde estés.