Equipación de portero del Chelsea 2026/27: celebra cada logro de tu club
Muestra tu pasión por los Blues con la equipación auténtica del club. ¿Vas a entrenar mucho en el campo o a jugar un partido importante? Nuestra equipación de portero del Chelsea es perfecta para emular a tus héroes deportivos. Los tejidos con tecnología Nike Aero-FIT capilarizan el sudor de la piel y lo evaporan rápidamente para que mantengas la concentración en las paradas más difíciles o las desafiantes tandas de penaltis. Además, te encantará el diseño con una llamativa combinación de colores y el icónico león azul.
En Nike, siempre nos ha apasionado apoyar a futuras estrellas del deporte para que alcancen sus sueños. Por eso, la nueva equipación de portero del Chelsea para niños/as está confeccionada con los mismos tejidos de alto rendimiento que la línea para adultos. Las camisetas presentan diseños elegantes, cómodos y ajustados que ofrecen libertad de movimiento para jugar sin distracciones. Los pantalones cortos con cintura elástica y cordón permiten un ajuste seguro para estirarse, girar y saltar con confianza. Además, están confeccionados en tejidos que se pueden meter en la lavadora, por lo que es muy fácil mantener la equipación a punto para cada partido.
Si queremos proteger el futuro de nuestro planeta, es necesario empezar a vivir de una forma más sostenible. La iniciativa Move to Zero de Nike tiene un objetivo sencillo: conseguir que nuestra marca tenga una huella de carbono y de residuos cero. Por eso, encontrarás camisetas y equipaciones de portero del Chelsea fabricadas con botellas de plástico que habrían acabado en el vertedero. Si quieres poner tu granito de arena, elige una equipación confeccionada con materiales sostenibles para la nueva temporada.