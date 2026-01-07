Ofertas en Air Force 1 del Black Friday de Nike: aumenta el rendimiento
Aprovecha las promociones en Air Force 1 del Black Friday de Nike para hacerte con nuestras legendarias zapatillas de baloncesto. Las hemos actualizado con suelas exteriores que se adaptan a tus movimientos y cómodas suelas interiores que ofrecen una gran sujeción. Además, presentan un diseño impecable para que puedas llevarlas en la cancha y en la calle. Con los descuentos del Black Friday, es el momento perfecto para conseguir este modelo icónico.
Para que una zapatilla deportiva ofrezca un gran rendimiento, hay que empezar por la suela exterior. Por eso, las Air Force 1 incluyen un patrón gráfico especialmente diseñado para las frenadas repentinas, los giros bruscos y las carreras veloces. Gracias a los duraderos materiales de goma, están preparadas para la acción. ¿Buscas un regalo para alguien que entrena mucho? Escoge modelos con revestimientos cosidos en la parte superior entre las Air Force 1 del Black Friday. Ofrecen durabilidad y sujeción, con un guiño a nuestro estilo tradicional.
La pieza central de las Air Force 1 es la icónica unidad Nike Air. Este aclamado sistema de amortiguación absorbe el impacto cuando esprintas, giras o saltas para proteger los músculos y las articulaciones. Gracias a su diseño ligero, estas zapatillas se sienten livianas en la cancha. La sensación de elasticidad y flexibilidad te proporciona libertad de movimiento. Combinamos todo esto con una zona acolchada alrededor del tobillo que ofrece comodidad y evita los roces para que puedas poner a prueba tus límites.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección. ¿Quieres colaborar? Busca modelos Air Force 1 con la etiqueta de Materiales sostenibles en las ofertas del Black Friday. Significa que nuestras zapatillas están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.