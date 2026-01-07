  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Zapatillas
    3. /
  3. Air Force 1

Air Force 1 del Black Friday 2025 de Nike

Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Zapatillas - Mujer
Nike Air Force 1 Shadow
Zapatillas - Mujer
50 % de descuento
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Zapatillas - Hombre
Nike Air Force 1 '07 LV8
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Air Force 1 '07 Vintage
Nike Air Force 1 '07 Vintage Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Force 1 '07 Vintage
Zapatillas - Mujer
45 % de descuento
NOCTA Air Force 1 Low
NOCTA Air Force 1 Low Zapatillas - Hombre
NOCTA Air Force 1 Low
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Zapatillas
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Zapatillas
50 % de descuento
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Mujer
Nike Air Force 1 '07
Zapatillas - Mujer
40 % de descuento
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Zapatillas - Niño/a
Nike Air Force 1 LV8
Zapatillas - Niño/a
30 % de descuento
Nike Air Force 1 '07 Low
Nike Air Force 1 '07 Low Zapatillas - Mujer
Nike Air Force 1 '07 Low
Zapatillas - Mujer
40 % de descuento
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Zapatillas - Niño/a
Nike Air Force 1
Zapatillas - Niño/a
30 % de descuento
Nike Air Force 1 Low
Nike Air Force 1 Low Zapatillas - Niño/a
Nike Air Force 1 Low
Zapatillas - Niño/a
50 % de descuento
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Zapatillas - Niño/a
Nike Air Force 1
Zapatillas - Niño/a
40 % de descuento
Nike Force 1 Low LV8 2
Nike Force 1 Low LV8 2 Zapatillas - Bebé e infantil
Nike Force 1 Low LV8 2
Zapatillas - Bebé e infantil
40 % de descuento
Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Zapatillas - Bebé e infantil
Nike Force 1 Low EasyOn
Zapatillas - Bebé e infantil
30 % de descuento
Nike Force 1
Nike Force 1 Botines - Bebé
Nike Force 1
Botines - Bebé
30 % de descuento
Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Zapatillas - Bebé e infantil
Nike Force 1 Low EasyOn
Zapatillas - Bebé e infantil
25 % de descuento

Ofertas en Air Force 1 del Black Friday de Nike: aumenta el rendimiento

Aprovecha las promociones en Air Force 1 del Black Friday de Nike para hacerte con nuestras legendarias zapatillas de baloncesto. Las hemos actualizado con suelas exteriores que se adaptan a tus movimientos y cómodas suelas interiores que ofrecen una gran sujeción. Además, presentan un diseño impecable para que puedas llevarlas en la cancha y en la calle. Con los descuentos del Black Friday, es el momento perfecto para conseguir este modelo icónico.


Para que una zapatilla deportiva ofrezca un gran rendimiento, hay que empezar por la suela exterior. Por eso, las Air Force 1 incluyen un patrón gráfico especialmente diseñado para las frenadas repentinas, los giros bruscos y las carreras veloces. Gracias a los duraderos materiales de goma, están preparadas para la acción. ¿Buscas un regalo para alguien que entrena mucho? Escoge modelos con revestimientos cosidos en la parte superior entre las Air Force 1 del Black Friday. Ofrecen durabilidad y sujeción, con un guiño a nuestro estilo tradicional.


La pieza central de las Air Force 1 es la icónica unidad Nike Air. Este aclamado sistema de amortiguación absorbe el impacto cuando esprintas, giras o saltas para proteger los músculos y las articulaciones. Gracias a su diseño ligero, estas zapatillas se sienten livianas en la cancha. La sensación de elasticidad y flexibilidad te proporciona libertad de movimiento. Combinamos todo esto con una zona acolchada alrededor del tobillo que ofrece comodidad y evita los roces para que puedas poner a prueba tus límites.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección. ¿Quieres colaborar? Busca modelos Air Force 1 con la etiqueta de Materiales sostenibles en las ofertas del Black Friday. Significa que nuestras zapatillas están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.