Sujetadores Deportivos Nike Black Friday 2025(14)

Nike Swoosh Medium Support Sujetador deportivo con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo con almohadilla - Mujer
50 % de descuento
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
50 % de descuento
Nike Alate Sujetador deportivo convertible con almohadilla de sujeción alta - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo convertible con almohadilla de sujeción alta - Mujer
50 % de descuento
Nike Swoosh High Support Sujetador deportivo regulable sin acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo regulable sin acolchado - Mujer
50 % de descuento
Nike Alate All U Sujetador deportivo de sujeción ligera con forro ligero y cuello en U - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo de sujeción ligera con forro ligero y cuello en U - Mujer
30 % de descuento
Nike Zenvy Strappy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
50 % de descuento
Nike Swoosh Light Support Sujetador deportivo sin acolchado - Mujer
Lo último
Sujetador deportivo sin acolchado - Mujer
50 % de descuento
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado (Talla grande) - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo regulable con acolchado (Talla grande) - Mujer
40 % de descuento
Nike One Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
50 % de descuento
Nike Indy x NorBlack NorWhite Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla y estampado - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla y estampado - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro Indy Plunge Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
35 % de descuento
Nike Form Sujetador deportivo triangular de sujeción ligera sin almohadillas - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo triangular de sujeción ligera sin almohadillas - Mujer
25 % de descuento
Nike Indy High Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
25 % de descuento
Nike Zenvy Sujetador deportivo de sujeción ligera con forro ligero - Mujer
Materiales reciclados
Sujetador deportivo de sujeción ligera con forro ligero - Mujer
24 % de descuento

Sujetadores deportivos Nike Black Friday 2025: encuentra el ajuste ideal

Disfruta de la sujeción que necesitas al entrenar con sujetadores Nike en oferta por el Black Friday. Consigue un look depurado para entrenar con siluetas elegantes y costuras discretas. Además, nuestros tejidos suaves y duraderos son ultraelásticos para ofrecerte comodidad todo el día. Puedes elegir sujetadores deportivos con escote alto o cuello bajo o con tirantes finos, todos con nuestro distintivo Swoosh de Nike, garantía de calidad.


Con los diseños transformables, adaptarás el sujetador deportivo a tu gusto. Las opciones que se ciñen a la espalda permiten encontrar el ajuste perfecto, mientras que los modelos con almohadillas extraíbles te ayudan a entrenar con seguridad. Para la máxima cobertura, escoge diseños con almohadillas cosidas que no se mueven al estirar, agacharte o correr. Para más comodidad, opta por camisetas de tirantes con sujetador incorporado para moverte con libertad. Nuestra selección de sujetadores deportivos Nike con descuento para el Black Friday incluye modelos de sujeción alta para afrontar los entrenamientos de alta intensidad con estabilidad y un rebote mínimo. ¿Clase de yoga? Echa un vistazo a los sujetadores deportivos de sujeción ligera que se adaptan a tus movimientos para concentrarte en la próxima postura.


Para una mayor intensidad, encuentra sujetadores deportivos Nike con la innovadora tecnología Dri-FIT con promoción para el Black Friday, fabricados con fibras que capilarizan el sudor y lo extienden por la superficie para que se evapore más rápido. También puedes explorar modelos que incorporan paneles perforados y transpirables, que permiten que fluya el aire para mantenerte fresca y cómoda. Además, los tejidos flexibles garantizan una libertad de movimiento total sin perder la forma.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudar, escoge sujetadores deportivos Nike con descuento del Black Friday que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.