Los mejores pantalones cortos de baloncesto Nike para niño/a
Guía de compra
Tu joven atleta jugará como una estrella con estos cómodos pantalones cortos de baloncesto.
Tanto si aspira a triunfar en la NBA como si solo quiere pasárselo bien, tu joven atleta necesita un pantalón corto de baloncesto que le permita aprovechar al máximo el tiempo que pasa en la cancha.
Gracias al tejido que absorbe y capilariza el sudor, el ajuste holgado para moverse rápidamente por todo el terreno de juego y la cintura elástica que no se baja, los mejores pantalones cortos de baloncesto para niño/a están diseñados para evitar las distracciones y centrarse en el partido. Si tienes en casa al próximo LeBron o Giannis, o a la futura Sabrina Ionescu, ten la la tranquilidad de que juega con la equipación perfecta.
Cuando hayas elegido la parte de abajo perfecta, puedes completar el look con una camiseta y unas zapatillas de baloncesto Nike.
Veamos los mejores pantalones cortos Nike para jóvenes atletas amantes de este deporte.
1. Pantalón corto Nike Dri-FIT Elite 23
El pantalón corto de baloncesto Nike Elite 23 para niño/a es ideal para un partido improvisado o un torneo de fin de semana. Cuenta con la exclusiva tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor que proporciona ligereza, comodidad y frescura incluso al correr de un extremo a otro de la cancha.
Los paneles de malla aumentan la transpirabilidad, mientras que el ajuste holgado favorece los movimientos, como al hacer bandejas. Este pantalón corto de baloncesto para niño/a está disponible en varios colores, así que puedes combinarlo con la camiseta del equipo favorito de tu miniatleta.
2. Pantalón corto Nike Dri-FIT Elite
Sencillo, elegante y diseñado para jugar. Este pantalón corto para niño/a es la opción perfecta si tu baloncestista busca una parte de abajo discreta y práctica. La combinación de la tecnología Dri-FIT y la cintura elástica y ceñida aporta funcionalidad para que nada distraiga a tu joven atleta al jugar. Buenas noticias para quien se encargue de la colada: el color negro hace que no se noten el sudor ni la suciedad si se mancha jugando al aire libre.
3. Pantalón corto Nike DNA
Los detalles funcionales, como el práctico bolsillo con cremallera y la cintura elástica con cordón, hacen que este pantalón corto de baloncesto para niño/a sea perfecto para dentro y fuera de la cancha. El clásico logotipo Swoosh bordado aporta un toque deportivo a este diseño sencillo con ribete en contraste. Para quienes prefieran un pantalón de baloncesto más corto, la entrepierna de 13 cm de este modelo queda por encima de la rodilla.
4. Pantalón corto Nike Dri-FIT DNA
El ligero tejido de punto Dri-FIT es imprescindible para que tu joven atleta disfrute de frescura al moverse por la cancha. Este amplio modelo para niño/a está diseñado para que no pase calor durante todo el tiempo que pase perfeccionando sus habilidades. La cinta con raya en el dobladillo aporta un toque clásico, mientras que los bolsillos laterales y el bolsillo adicional con cremallera son ideales para llevar a mano un snack.
5. Pantalón corto Nike Dri-FIT
Para poner a prueba su juego de pies o sus tiros libres durante los entrenamientos, tu baloncestista necesita un buen pantalón corto para niño/a, garantía de comodidad en la cancha. Este modelo ligero y holgado cumple todos los requisitos. Cuenta con un logotipo Swoosh extragrande y está disponible en varios colores clásicos para que tu joven atleta elija cuál le gusta más cuando quede para echarse unas canastas.
6. Pantalón corto Nike Dri-FIT Elite para infantil
Este pantalón corto de baloncesto en tallas infantiles es lo que necesita tu miniatleta para sus primeros driblings. ¿Quién sabe si será una futura estrella de la NBA? Este modelo clásico y transpirable le permite moverse con total confianza, a cualquier nivel de juego.
Texto: Aemilia Madden