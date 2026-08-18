Partes de arriba y camisetas de baloncesto: transpirabilidad donde la necesitas
Sabemos que en la cancha las cosas pueden ponerse al rojo vivo. Por eso confeccionamos nuestras partes de arriba de baloncesto con materiales transpirables y características innovadoras. Por ejemplo, la tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel y lo dispersa por la superficie de la prenda para que se evapore rápidamente. Gracias a ello, mantienes la frescura incluso en los partidos más intensos. Los paneles de malla y las zonas de ventilación ofrecen la máxima transpirabilidad, para que sigas moviéndote durante más tiempo. Además, el material es tan ligero que no sentirás peso. Puedes acentuar la sensación de comodidad con modelos sin mangas y de corte holgado. O elige opciones con dobladillo dividido, perfectas para aumentar tu libertad de movimiento al driblar, girar y tirar a canasta.
Gracias a nuestra amplia gama de diseños y colores, encontrarás algo que se adapte a tu estilo. Tenemos camisetas de baloncesto en tonos neutros que combinan con todo y en colores vivos que destacan en la cancha. Otras lucen el escudo de tu equipo y te permiten vestir como tus ídolos, mientras que los motivos gráficos llamativos y los ribetes a contraste aportan un toque vistoso. Nuestro icónico Swoosh es un sello de calidad, y tampoco nos hemos olvidado de los detalles prácticos. Las costuras planas crean una silueta depurada y ayudan a evitar los roces pese a un uso prolongado, para que nada te impida jugar hasta el pitido final.
Mientras tú te centras en el partido, nosotros tenemos la vista puesta en nuestro propio reto: proteger el planeta. Con la iniciativa Move to Zero hemos iniciado un viaje hacia un futuro con cero emisiones de carbono y cero residuos. Por eso confeccionamos muchas camisetas de baloncesto con materiales sostenibles, como poliéster y nailon reciclados. Estos tejidos de alto rendimiento proceden de botellas de plástico, alfombras usadas y redes de pesca que retiramos de los vertederos. Para ayudarnos, busca prendas con la etiqueta de Materiales sostenibles.