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Partes de arriba y camisetas de baloncesto

Ja
Ja Camiseta de baloncesto - Hombre
Ja
Camiseta de baloncesto - Hombre
54,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Camiseta sin mangas de baloncesto - Hombre
Ja Standard Issue
Camiseta sin mangas de baloncesto - Hombre
64,99 €
Kobe
Kobe Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Kobe
Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre
49,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
KD x NOCTA
Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
119,99 €
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Los Angeles Lakers Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Camiseta Jordan Dri-FIT NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Statement Edition
Camiseta Jordan Dri-FIT NBA Swingman - Hombre
104,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Chicago Bulls Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Team 31
Team 31 Camiseta Nike con logotipo - Hombre
Team 31
Camiseta Nike con logotipo - Hombre
34,99 €
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Miami Heat Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama" Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
104,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Camiseta de baloncesto Practice Mesh - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Camiseta de baloncesto Practice Mesh - Hombre
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
37,99 €
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
Materiales reciclados
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
94,99 €
Segunda equipación USAB Limited
Segunda equipación USAB Limited Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación USAB Limited
Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
109,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Golden State Warriors Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Camiseta Swingman Nike de la NBA - Niño
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Camiseta Swingman Nike de la NBA - Niño
84,99 €
Chicago Bulls
Chicago Bulls Camiseta Nike NBA - Hombre
Chicago Bulls
Camiseta Nike NBA - Hombre
34,99 €
Philadelphia 76ers Club
Philadelphia 76ers Club Camiseta - Hombre
Philadelphia 76ers Club
Camiseta - Hombre
34,99 €
Orlando Magic Essentials
Orlando Magic Essentials Camiseta Nike NBA - Hombre
Orlando Magic Essentials
Camiseta Nike NBA - Hombre
34,99 €
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Kobe
Kobe Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre
Kobe
Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre
39,99 €
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Camiseta Nike NBA Swingman - Niño/a
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Camiseta Nike NBA Swingman - Niño/a
84,99 €

Partes de arriba y camisetas de baloncesto: transpirabilidad donde la necesitas

Sabemos que en la cancha las cosas pueden ponerse al rojo vivo. Por eso confeccionamos nuestras partes de arriba de baloncesto con materiales transpirables y características innovadoras. Por ejemplo, la tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel y lo dispersa por la superficie de la prenda para que se evapore rápidamente. Gracias a ello, mantienes la frescura incluso en los partidos más intensos. Los paneles de malla y las zonas de ventilación ofrecen la máxima transpirabilidad, para que sigas moviéndote durante más tiempo. Además, el material es tan ligero que no sentirás peso. Puedes acentuar la sensación de comodidad con modelos sin mangas y de corte holgado. O elige opciones con dobladillo dividido, perfectas para aumentar tu libertad de movimiento al driblar, girar y tirar a canasta.

Gracias a nuestra amplia gama de diseños y colores, encontrarás algo que se adapte a tu estilo. Tenemos camisetas de baloncesto en tonos neutros que combinan con todo y en colores vivos que destacan en la cancha. Otras lucen el escudo de tu equipo y te permiten vestir como tus ídolos, mientras que los motivos gráficos llamativos y los ribetes a contraste aportan un toque vistoso. Nuestro icónico Swoosh es un sello de calidad, y tampoco nos hemos olvidado de los detalles prácticos. Las costuras planas crean una silueta depurada y ayudan a evitar los roces pese a un uso prolongado, para que nada te impida jugar hasta el pitido final.

Mientras tú te centras en el partido, nosotros tenemos la vista puesta en nuestro propio reto: proteger el planeta. Con la iniciativa Move to Zero hemos iniciado un viaje hacia un futuro con cero emisiones de carbono y cero residuos. Por eso confeccionamos muchas camisetas de baloncesto con materiales sostenibles, como poliéster y nailon reciclados. Estos tejidos de alto rendimiento proceden de botellas de plástico, alfombras usadas y redes de pesca que retiramos de los vertederos. Para ayudarnos, busca prendas con la etiqueta de Materiales sostenibles.