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Ropa de baloncesto

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Ja
Ja Camiseta de baloncesto - Hombre
Ja
Camiseta de baloncesto - Hombre
54,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Camiseta sin mangas de baloncesto - Hombre
Ja Standard Issue
Camiseta sin mangas de baloncesto - Hombre
64,99 €
Kobe
Kobe Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Kobe
Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre
49,99 €
Kobe
Kobe Nike Pantalón de baloncesto - Hombre
Materiales reciclados
Kobe
Nike Pantalón de baloncesto - Hombre
139,99 €
"LIGERAS O DURADERAS, LAS SABRINA 4 LO TIENEN TODO".
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-Sabrina Ionescu
KD x NOCTA
KD x NOCTA Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
KD x NOCTA
Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
119,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Pantalón corto 2 en 1 - Hombre
Materiales reciclados
KD x NOCTA
Nike Pantalón corto 2 en 1 - Hombre
89,99 €
Ja
Ja Sudadera con capucha de baloncesto - Hombre
Ja
Sudadera con capucha de baloncesto - Hombre
149,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón de baloncesto oversize de tejido cepillado grueso - Hombre
Nike Standard Issue
Pantalón de baloncesto oversize de tejido cepillado grueso - Hombre
109,99 €
Kobe
Kobe Nike Chaqueta de baloncesto - Hombre
Materiales reciclados
Kobe
Nike Chaqueta de baloncesto - Hombre
189,99 €
ADN Nike
ADN Nike Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
Materiales reciclados
ADN Nike
Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
49,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Sudadera con capucha - Hombre
KD x NOCTA
Nike Sudadera con capucha - Hombre
129,99 €
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Los Angeles Lakers Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Camiseta Jordan Dri-FIT NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Statement Edition
Camiseta Jordan Dri-FIT NBA Swingman - Hombre
104,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Pantalón corto de baloncesto de 13 cm Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Crossover
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Nike Elite Crew
Nike Elite Crew Calcetines de baloncesto
Nike Elite Crew
Calcetines de baloncesto
14,99 €
Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
37,99 €
Nike DNA
Nike DNA Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Niño/a
Superventas
Nike DNA
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Niño/a
39,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
Materiales reciclados
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
94,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de malla Nike Dri-FIT de 13 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de malla Nike Dri-FIT de 13 cm - Hombre
54,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama" Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
104,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Golden State Warriors Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Entrenamiento España
Entrenamiento España Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Entrenamiento España
Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre
34,99 €
Philadelphia 76ers Club
Philadelphia 76ers Club Camiseta - Hombre
Philadelphia 76ers Club
Camiseta - Hombre
34,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
104,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de tejido Fleece French terry de 20 cm Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de tejido Fleece French terry de 20 cm Dri-FIT - Hombre
69,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Camiseta de manga corta - Hombre
KD x NOCTA
Camiseta de manga corta - Hombre
54,99 €
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
New York Knicks Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Calcetines largos acolchados (3 pares) - Niño/a
Superventas
Nike Everyday
Calcetines largos acolchados (3 pares) - Niño/a
13,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
37,99 €
Nike Rival
Nike Rival Sujetador deportivo de sujeción ultraalta con almohadillas - Mujer
Superventas
Nike Rival
Sujetador deportivo de sujeción ultraalta con almohadillas - Mujer
89,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
64,99 €
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Lo último
Miami Heat Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Ja
Ja Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
Lo último
Ja
Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
49,99 €
Eslovenia
Eslovenia Segunda equipación Eslovenia Camiseta de baloncesto Jordan Limited - Hombre
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Eslovenia
Segunda equipación Eslovenia Camiseta de baloncesto Jordan Limited - Hombre
89,99 €
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Calcetines largos (3 pares)
Nike Everyday Elevated
Calcetines largos (3 pares)
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Nike
Nike Sudadera con capucha de baloncesto Dri-FIT - Niño/a
Nike
Sudadera con capucha de baloncesto Dri-FIT - Niño/a
54,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Capa base con manga larga Nike - Hombre
KD x NOCTA
Capa base con manga larga Nike - Hombre
64,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Sudadera con capucha de baloncesto de tejido cepillado Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Sudadera con capucha de baloncesto de tejido cepillado Therma-FIT - Hombre
79,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Pantalón corto Nike de la NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
San Antonio Spurs Icon Edition
Pantalón corto Nike de la NBA Swingman - Hombre
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de 13 cm Practice Mesh - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm Practice Mesh - Hombre
54,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Chaqueta de tejido Woven con cremallera completa Nike Club de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Courtside
Chaqueta de tejido Woven con cremallera completa Nike Club de la NBA - Hombre
89,99 €
Nike
Nike Sudadera con capucha de baloncesto Therma-FIT - Mujer
Nike
Sudadera con capucha de baloncesto Therma-FIT - Mujer
74,99 €
Kobe "Mamba Day"
Kobe "Mamba Day" Camiseta Dri-FIT Max90 - Hombre
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Camiseta Dri-FIT Max90 - Hombre
49,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de 13 cm de tejido Fleece Therma-FIT - Hombre
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm de tejido Fleece Therma-FIT - Hombre
64,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Hombre
54,99 €
Nike Essential
Nike Essential Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Essential
Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Philadelphia 76ers Club
Philadelphia 76ers Club Camiseta - Hombre
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Camiseta - Hombre
34,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
104,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de tejido Fleece French terry de 20 cm Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de tejido Fleece French terry de 20 cm Dri-FIT - Hombre
69,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Camiseta de manga corta - Hombre
KD x NOCTA
Camiseta de manga corta - Hombre
54,99 €
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
New York Knicks Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Nike Everyday
Nike Everyday Calcetines largos acolchados (3 pares) - Niño/a
Superventas
Nike Everyday
Calcetines largos acolchados (3 pares) - Niño/a
13,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
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Nike Rival
Nike Rival Sujetador deportivo de sujeción ultraalta con almohadillas - Mujer
Superventas
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Sujetador deportivo de sujeción ultraalta con almohadillas - Mujer
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
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Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Lo último
Miami Heat Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
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Ja
Ja Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
Lo último
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Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre
49,99 €
Eslovenia
Eslovenia Segunda equipación Eslovenia Camiseta de baloncesto Jordan Limited - Hombre
Lo último
Eslovenia
Segunda equipación Eslovenia Camiseta de baloncesto Jordan Limited - Hombre
89,99 €
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Calcetines largos (3 pares)
Nike Everyday Elevated
Calcetines largos (3 pares)
19,99 €
Nike
Nike Sudadera con capucha de baloncesto Dri-FIT - Niño/a
Nike
Sudadera con capucha de baloncesto Dri-FIT - Niño/a
54,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Capa base con manga larga Nike - Hombre
KD x NOCTA
Capa base con manga larga Nike - Hombre
64,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Sudadera con capucha de baloncesto de tejido cepillado Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Sudadera con capucha de baloncesto de tejido cepillado Therma-FIT - Hombre
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San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Pantalón corto Nike de la NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
San Antonio Spurs Icon Edition
Pantalón corto Nike de la NBA Swingman - Hombre
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de 13 cm Practice Mesh - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm Practice Mesh - Hombre
54,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Chaqueta de tejido Woven con cremallera completa Nike Club de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Courtside
Chaqueta de tejido Woven con cremallera completa Nike Club de la NBA - Hombre
89,99 €
Nike
Nike Sudadera con capucha de baloncesto Therma-FIT - Mujer
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Sudadera con capucha de baloncesto Therma-FIT - Mujer
74,99 €
Kobe "Mamba Day"
Kobe "Mamba Day" Camiseta Dri-FIT Max90 - Hombre
Kobe "Mamba Day"
Camiseta Dri-FIT Max90 - Hombre
49,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de 13 cm de tejido Fleece Therma-FIT - Hombre
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm de tejido Fleece Therma-FIT - Hombre
64,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Standard Issue
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Hombre
54,99 €
Nike Essential
Nike Essential Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Essential
Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
34,99 €
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Ropa de baloncesto: juega como nunca

Demuestra tu talento en la cancha con ropa de baloncesto que te haga sentir profesional. Nuestros leggings y pantalones cortos para hombre y mujer proporcionan la máxima sujeción, comodidad y flexibilidad. Opta por las partes de arriba con tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para que se evapore más rápido. Encuentra camisetas con o sin mangas con estampados inspirados en el baloncesto, así como prendas técnicas y elegantes con el emblemático Swoosh.


La comodidad es igual de importante tanto dentro como fuera de la cancha. Por eso, nuestros conjuntos con sudadera con capucha y pantalones de chándal a juego tienen un cálido forro de tejido Fleece para calentar y enfriar sin notar los cambios de temperatura. ¿Quieres animar a tu equipo preferido? Elige diseños con calidad profesional en los colores que representen a tus jugadores favoritos.


A las promesas de la NBA les encantarán nuestra indumentaria de baloncesto para niños/as: tanto las equipaciones para que rindan al máximo en los partidos como las prendas con motivos gráficos inspirados en sus ídolos. Nuestra ropa de basket también está pensada para futuros fans que todavía gatean: tenemos modelos supersuaves para bebés.