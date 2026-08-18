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Ropa de baloncesto: juega como nunca
Demuestra tu talento en la cancha con ropa de baloncesto que te haga sentir profesional. Nuestros leggings y pantalones cortos para hombre y mujer proporcionan la máxima sujeción, comodidad y flexibilidad. Opta por las partes de arriba con tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para que se evapore más rápido. Encuentra camisetas con o sin mangas con estampados inspirados en el baloncesto, así como prendas técnicas y elegantes con el emblemático Swoosh.
La comodidad es igual de importante tanto dentro como fuera de la cancha. Por eso, nuestros conjuntos con sudadera con capucha y pantalones de chándal a juego tienen un cálido forro de tejido Fleece para calentar y enfriar sin notar los cambios de temperatura. ¿Quieres animar a tu equipo preferido? Elige diseños con calidad profesional en los colores que representen a tus jugadores favoritos.
A las promesas de la NBA les encantarán nuestra indumentaria de baloncesto para niños/as: tanto las equipaciones para que rindan al máximo en los partidos como las prendas con motivos gráficos inspirados en sus ídolos. Nuestra ropa de basket también está pensada para futuros fans que todavía gatean: tenemos modelos supersuaves para bebés.