La velocidad es cosa de familia: Shalane Flanagan y Nike Running

Breauna y Keauna son gemelas y vivieron con Shalane y su marido en 2016. No siempre les gustó el running, pero sí les encanta la gente y la energía que desprenden los grupos de personas. "No me gusta la soledad, prefiero estar rodeada de gente que me motiva", dice Keauna. "Sí, poder aprender de otras personas y tener a gente que te haga ser mejor", coincide Breauna. Una vez que se ponen en marcha, les encanta la velocidad. Como dice Keauna: "Siento que nada puede pararme. Puedo mover el cuerpo y sentirme segura a donde quiera que vaya".