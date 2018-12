PARA LOS IMBATIBLES: LEBRON 15 Si creyera lo que todo el mundo dice, no habría perseguido la grandeza. Si no hubieran intentado reducirme a cenizas, no habría sabido que puedo resurgir de ellas. Si no hubieran dudado del orgullo que siento por mi ciudad natal, no habría tenido la misma determinación para cumplir mi promesa. Si no hubieran intentado vencerme, No habría descubierto que soy invencible.