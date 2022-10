Redueix el risc de lesions relacionades amb el running

A Nike, sempre hem pensat que els humans tenim el potencial necessari per aconseguir tot el que vulguem. Però, cada any, molts runners es lesionen, i, per tant, no poden assolir els seus objectius. Per això, vam començar a fer-nos algunes preguntes: què passaria si els dies de descans fossin una decisió pròpia? I si els nostres millors jugadors no deixessin mai l'esport? Quants rècords podríem superar si hi hagués un nombre rècord de persones intentant batre'ls? I si els runners no haguessin de deixar de córrer mai?



Et donem la benvinguda a Project: Run Fearless. El nostre objectiu és mantenir els corredors en marxa oferint-los les eines necessàries perquè tinguin una vida saludable.