Millora com a runner sense córrer

2. Fes un seguiment del teu running

Aquest consell no consisteix tant a controlar els quilòmetres que corres en una aplicació com a escriure un diari. "Tenir un diari de running t'ofereix l'oportunitat de seure i escriure què ha passat i què has après en una carrera", explica Bennett. "No es tracta de mirar les xifres, sinó d'escriure la teva història de running".



Per exemple, imagina que volies fer una carrera de 8 quilòmetres, però no has anat gaire ràpid. Llavors, mires el diari de fa unes setmanes i veus que abans només corries 4 quilòmetres i prou. Adonar-te que, fins i tot en un dia difícil, has recorregut el doble de distància (i potser fins i tot una mica més ràpid i amb una actitud més positiva) et resultarà molt motivador, mentre que mirar les dades d'un registre no et provocarà la mateixa emoció.



3. Canvia de mentalitat

Pot ser que sorgeixin complicacions que et desviïn dels teus objectius de running. Tanmateix, fustigar-te perquè no has anat a córrer o no has pogut, no t'ajuda a acostar-te més als teus objectius. En lloc d'això, Bennett recomana reconèixer els inconvenients que poden sorgir i parlar-te a tu mateix com si t'adrecessis a un company o a algú del teu cercle proper.



"Cada vegada que comences una carrera, durant el primer minut, t'has de convèncer que ets un crac", diu. "No és fàcil començar una carrera, tant si tens una bona temporada com si no". Donar-se missatges positius a un mateix és una habilitat que s'aprèn i que pots practicar tant quan corres com quan fas altres activitats. Aquesta mentalitat més forta t'ajudarà en totes les carreres actuals i futures.