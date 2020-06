Aconsegueix la tècnica de running perfecta

No passa res. "Hi ha un motiu per córrer com ho fas. El moviment del cap, la lleugera inclinació cap enrere o el poc aixecament dels genolls són part de tu", ens explica Chris Bennet, Global Head Coach de Nike Running. "L'objectiu de treballar en la teva forma és el mateix que el de l'entrenament general: convertir-te en una versió millorada i més professional de tu".



Per assolir aquest objectiu tan desitjat, t'oferim els consells que necessites per córrer de forma més eficaç i elegant (creuem els dits!).



01. En primer lloc, fes més passos



Un dels aspectes més importants d'una bona forma de córrer és la trepitjada. "Has de comprovar que els peus no aterren per davant teu", ens aconsella Blue Benadum, entrenador de Nike Run Club establert a Los Angeles. "En diem trepitjada sobrepassada", afegeix.



"Aquest és un error que els corredors aficionats cometen sovint", diu Derek Samuel, fisioterapeuta i membre del Nike Performance Council. "Fixa't en els atletes d'elit. Aterren amb el taló just sota el seu centre de massa i la cama perpendicular al sòl". Això fa que els professionals (i qualsevol altre corredor) puguin moure's de manera ràpida i eficient.



Per crear aquest efecte i evitar fer trepitjades sobrepassades, Samuel diu als seus pacients que facin més passos per minut. Si estàs pensant, vaja, això és més treball, espera a escoltar el que diu: "La despesa energètica no és major per fer més passos". De fet, la teva carrera serà més fluïda i consumiràs menys energia. Això és degut al fet que quan es fa una trepitjada sobrepassada, el taló colpeja el terra davant teu, el que fa que actuï com un fre. "El sòl envia una força a la part inferior a la cama i la frena", afegeix Samuel. "És un problema important perquè pot crear moltes lesions".