Com t'afecta la pronació a l'hora de córrer

Quan el peu supina, les seves articulacions no es mouen per absorbir l'impacte i la part més gran del pes va a parar a la part exterior. VanDamme explica que, en aquest cas, l'efecte és el contrari, ja que les cames poden arquejar-se cap a fora. "Aquest tipus de trepitjada augmenta la rigidesa a tot arreu", diu. VanDamme explica que les articulacions no poden absorbir bé els rebots mentre correm, la qual cosa pot provocar que els ossos absorbeixin més impacte i causar fractures per estrès.



Hi ha sabatilles dissenyades per donar suport a l'anatomia i millorar la mecànica de carrera i que, a la vegada, poden reduir el risc de lesió. Si tendeixes a sobrepronar, que és el cas més comú, t'hauries de plantejar unes sabatilles amb estabilització. Tenen una entresola més ferma a la zona de l'arc del peu i una escuma més suau i lleugera a l'exterior per maximitzar l'absorció dels impactes. En el cas dels supinadors, unes sabatilles amb més capacitat d'amortiment i d'absorció d'impactes poden reduir el risc de patir lesions causades per l'estrès.



Recorda que no hi ha cap sabatilla que pugui canviar automàticament la teva trepitjada. Per ajudar a corregir els desequilibris musculars que poden estar accentuant els teus problemes de pronació, el més probable és que també hagis de fer exercicis de mobilitat i força per als peus.



Segons una anàlisi publicada al British Journal of Sports Medicine, les bones notícies són que les sabatilles que et notis més còmodes podrien ser les millors per reduir el risc de lesió. En altres paraules, per poder rendir al màxim quan corris, assegura't de fer servir unes sabatilles que et notis ben còmodes, independentment del teu tipus de pronació.