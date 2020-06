Sopa mexicana vegana en només 30 minuts

Prepara una sopa mexicana vegana supersaludable en només 30 minuts. Surten 4 racions.

Quan hagis tastat aquesta deliciosa sopa mexicana vegana no te'n penediràs d'haver-la preparat. Només et portarà 30 minuts i en tindràs per a 4 racions. ¡Bon profit!



Si mai has tastat la sopa de taco, et recomanem aquesta recepta. Et prometem que no et decebrà! És vegana i no porta gluten, productes làctics ni fruites seques.