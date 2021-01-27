Força sobrehumana
Entrenament
de Nike Training
Allibereu els vostres superherois interiors perquè els més petits descobreixin la seva força.
Prepara't per a un entrenament de força molt divertit i boig per a tota la família. Fareu servir qualsevol cosa que tingueu per casa, així que us recomanem que allibereu la vostra creativitat per buscar objectes amb els quals mostrar la vostra força sobrehumana.
Ha arribat el moment de posar els músculs a prova. Aquest entrenament ràpid i intens farà que tota la família pugui mostrar els seus superpoders, que no tenen res a envejar els dels superherois.
Moviments amb més potència
En aquest entrenament de força, els més important és que us animeu entre vosaltres i apujar els ànims de tothom. Busca per casa objectes pesants que pugueu aixecar de manera segura. Ampolles d'aigua plenes, bosses amb la bugada, germans i germanes petits, mascotes... Qualsevol d'aquests elements és ideal per entrenar-se. Quan estigueu preparats, comenceu l'entrenament.
A les seccions de flexions i esquats, tria una persona perquè mostri la seva força sobrehumana. La persona escollida ha de poder fer l'exercici mentre la resta de la família va afegint coses per augmentar-ne el pes. La mare pot fer una flexió amb el gos a l'esquena? Pot el més petit de la casa fer un esquat mentre aixeca la bugada? Ha arribat el moment de mostrar tot el poder de la família.
A les seccions de flexions i esquats, tria una persona perquè mostri la seva força sobrehumana. La persona escollida ha de poder fer l'exercici mentre la resta de la família va afegint coses per augmentar-ne el pes. La mare pot fer una flexió amb el gos a l'esquena? Pot el més petit de la casa fer un esquat mentre aixeca la bugada? Ha arribat el moment de mostrar tot el poder de la família.