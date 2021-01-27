Força sobrehumana

Entrenament
Última actualització: 27 de gener del 2021

de Nike Training

Força sobrehumana

Allibereu els vostres superherois interiors perquè els més petits descobreixin la seva força.

Prepara't per a un entrenament de força molt divertit i boig per a tota la família. Fareu servir qualsevol cosa que tingueu per casa, així que us recomanem que allibereu la vostra creativitat per buscar objectes amb els quals mostrar la vostra força sobrehumana.

Ha arribat el moment de posar els músculs a prova. Aquest entrenament ràpid i intens farà que tota la família pugui mostrar els seus superpoders, que no tenen res a envejar els dels superherois.

Moviments amb més potència

En aquest entrenament de força, els més important és que us animeu entre vosaltres i apujar els ànims de tothom. Busca per casa objectes pesants que pugueu aixecar de manera segura. Ampolles d'aigua plenes, bosses amb la bugada, germans i germanes petits, mascotes... Qualsevol d'aquests elements és ideal per entrenar-se. Quan estigueu preparats, comenceu l'entrenament.

A les seccions de flexions i esquats, tria una persona perquè mostri la seva força sobrehumana. La persona escollida ha de poder fer l'exercici mentre la resta de la família va afegint coses per augmentar-ne el pes. La mare pot fer una flexió amb el gos a l'esquena? Pot el més petit de la casa fer un esquat mentre aixeca la bugada? Ha arribat el moment de mostrar tot el poder de la família.

Entrena't araDescobreix entrenaments per a tota la família

A les seccions de flexions i esquats, tria una persona perquè mostri la seva força sobrehumana. La persona escollida ha de poder fer l'exercici mentre la resta de la família va afegint coses per augmentar-ne el pes. La mare pot fer una flexió amb el gos a l'esquena? Pot el més petit de la casa fer un esquat mentre aixeca la bugada? Ha arribat el moment de mostrar tot el poder de la família.

Entrena't araDescobreix entrenaments per a tota la família
Força sobrehumana, Uneix-te a la Nike Training Club App

Uneix-te a la Nike Training Club App

Connecta't amb els nostres millors experts i entrenadors per mantenir una vida més activa i saludable.

Descarrega
Força sobrehumana, Uneix-te a la Nike Training Club App

Uneix-te a la Nike Training Club App

Connecta't amb els nostres millors experts i entrenadors per mantenir una vida més activa i saludable.

Descarrega

Publicat originalment el: 27 de gener del 2021

Històries relacionades

  • Millora com a runner sense córrer

    Consells

    Què pots fer quan no pots córrer

  • Crea la teva pròpia rutina per a abans d'anar a dormir

    Consells

    Crea un ritual per a abans d'anar a dormir

  • Dorms prou?

    Consells

    Dorms prou?

  • Podcast Trained: els avantatges de la fisioteràpia

    Consells

    Podcast: per què la fisioteràpia pot revolucionar el teu entrenament

  • Podcast Trained: els avantatges de la fisioteràpia

    Consells

    Podcast Trained: anticipa't als contratemps amb Vinh Pham