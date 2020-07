La majoria dels aliments dissenyats per a nens i nenes contenen molt de sucre refinat i productes químics afegits per conservar-los. Tot i que una bossa de patates fregides o una galeta de tant en tant no suposa cap problema (això també s'aplica als pares), cal que prenguin aliments nutritius i naturals sempre que puguin. En comptes d'etiquetar els menjars com a bons i dolents, cosa que pot provocar que adquireixin una concepció equivocada d'alguns aliments, una bona idea és reinventar els seus plats preferits amb ingredients que puguis controlar. "D'aquesta manera, veuran que hi ha molts més aliments que els que veuen a la televisió i s'ho passaran bé a la cuina amb tu. Això també farà que desenvolupin una relació positiva amb la preparació del menjar", afirma Feit.



Prova de preparar aquests menjars casolans, que contenen molts hidrats de carboni saludables per alimentar els cossos en creixement. La idea no és privar-los dels seus snacks preferits, sinó que vegin que es poden preparar altres àpats i aperitius deliciosos i nutritius amb els ingredients que hi ha a casa.