Com pots alimentar els més petits de manera saludable
Consells
de Nike Training
Canvia els capricis que més els agraden per snacks més nutritius.
Fes versions casolanes dels menjars preparats que més els agraden perquè descobreixin que el "menjar real" pot ser divertit i deliciós. Hem recopilat quatre receptes per carregar d'energia l'hora del berenar i reinventar els clàssics.
Ja saps de memòria com preparar un esmorzar i un batut postentrenament, però sabem que alimentar els més petits els dies de més activitat no és tan senzill.
El millor és no atabalar-se. Els nens i nenes tenen una energia infinita i probablement no es dediquen a practicar activitats d'alta intensitat durant molt de temps. La seva dieta ha de ser l'adequada per permetre el creixement i el desenvolupament generals, segons afirma Adam Feit, coordinador nutricional de rendiment de Precision Nutrition. Tant és quin sigui el nivell d'activitat de cada dia. El més important és prioritzar les proteïnes de bona qualitat, reduir la ingesta d'hidrats de carboni processats i prendre greixos saludables, verdures i molta aigua, tal com hauria de fer qualsevol adult.
Reinventa els seus plats preferits amb ingredients que puguis controlar.
La majoria dels aliments dissenyats per a nens i nenes contenen molt de sucre refinat i productes químics afegits per conservar-los. Tot i que una bossa de patates fregides o una galeta de tant en tant no suposa cap problema (això també s'aplica als pares), cal que prenguin aliments nutritius i naturals sempre que puguin. En comptes d'etiquetar els menjars com a bons i dolents, cosa que pot provocar que adquireixin una concepció equivocada d'alguns aliments, una bona idea és reinventar els seus plats preferits amb ingredients que puguis controlar. "D'aquesta manera, veuran que hi ha molts més aliments que els que veuen a la televisió i s'ho passaran bé a la cuina amb tu. Això també farà que desenvolupin una relació positiva amb la preparació del menjar", afirma Feit.
Prova de preparar aquests menjars casolans, que contenen molts hidrats de carboni saludables per alimentar els cossos en creixement. La idea no és privar-los dels seus snacks preferits, sinó que vegin que es poden preparar altres àpats i aperitius deliciosos i nutritius amb els ingredients que hi ha a casa.
Flocs de civada amb fruita fresca
Potser els aliments instantanis amb gust de civada són molt pràctics i saborosos, però solen tenir molt de sucre afegit. La recomanació de Feit és substituir-los per flocs de civada i afegir-hi fruits del bosc frescos o trossos de poma i una mica de canyella. També pots combinar aquesta recepta amb mantega a base d'alguna fruita seca i llet de civada per aportar proteïnes i sabor a la mescla, o bé una mica de mel o sucre morè si els teus fills pensen que no té gust de res. Això sí, deixa primer que la fruita els persuadeixi.
Gofres o creps americans de proteïna
D'acord, potser no és una bona idea vendre aquest plat als nens d'aquesta manera. Evita fer servir una base preparada i bat una massa de civada, mató, ous i canyella per preparar un esmorzar molt potent, amb molt més que hidrats de carboni simples. També pots afegir-hi perles de xocolata o nabius.
Trail mix
Les barres de granola preparades solen tenir una llista d'ingredients enorme amb molt de sucre. Una bona alternativa és deixar que els més petits escullin els seus snacks preferits i els afegeixin a una barreja de fruita seca i dessecada, com ara els nabius. Com més poder de decisió tinguin, més divertit els semblarà preparar i menjar aquest àpat, diu Feit.
Pizza de fruita
És més probable que els més petits tastin la fruita si gaudeixen de l'experiència. Oblida't dels sucs de fruita amb sucre afegit i proporciona'ls la dosi diària que necessiten amb una pizza de fruita. Comença amb una base ampla (una tallada de síndria o meló) i afegeix-hi a sobre diverses capes de fruita, com ara nabius, trossos de plàtan o grans de magrana.
A mesura que els més petits experimenten amb el menjar, pregunta'ls si se senten còmodes amb determinats plats. "Els nens i les nenes mantenen una relació molt estreta amb els aliments pel que fa a les sensacions que els transmeten, com ara si els fa mal l'estómac, si estan plens o si se senten cansats", explica Feit. El fet d'animar els més petits perquè expliquin com els afecta el menjar farà que triïn els plats que els facin sentir millor per rendir al màxim. També és probable que aconsegueixis un nou auxiliar de cuina. Tothom hi surt guanyant!
Pizza de fruita
És més probable que els més petits tastin la fruita si gaudeixen de l'experiència. Oblida't dels sucs de fruita amb sucre afegit i proporciona'ls la dosi diària que necessiten amb una pizza de fruita. Comença amb una base ampla (una tallada de síndria o meló) i afegeix-hi a sobre diverses capes de fruita, com ara nabius, trossos de plàtan o grans de magrana.
A mesura que els més petits experimenten amb el menjar, pregunta'ls si se senten còmodes amb determinats plats. "Els nens i les nenes mantenen una relació molt estreta amb els aliments pel que fa a les sensacions que els transmeten, com ara si els fa mal l'estómac, si estan plens o si se senten cansats", explica Feit. El fet d'animar els més petits perquè expliquin com els afecta el menjar farà que triïn els plats que els facin sentir millor per rendir al màxim. També és probable que aconsegueixis un nou auxiliar de cuina. Tothom hi surt guanyant!