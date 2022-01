Quan pots començar a veure els resultats d'entrenar-te?

Una persona que faci una rutina d'entrenament per guanyar massa muscular ha de saber que per desenvolupar la musculatura cal temps. No és una cosa que passi d'un dia per a l'altre: és un procés fisiològicament complex. Requereix paciència, perseverança i dedicació al gimnàs.

Pots agafar com a exemple aquesta prova controlada aleatòria del 2017 del European Journal of Applied Physiology. El personal investigador va mesurar quant de temps es tardava a guanyar musculatura amb un grup de persones principants sense cap entrenament previ. Les persones participants van fer exercici dos cops a la setmana durant quatre setmanes i van sobrecarregar els músculs de manera progressiva amb pesos més pesats en cada sessió. Al cap de quatre setmanes, es va produir un augment muscular, però va ser tan mínim que només es podia detectar a través d'ultrasò.

Un estudi del 2016 publicat a l'International Journal of Exercise Science també va examinar la velocitat d'hipertròfia muscular (creixement) d'un grup de persones entrenades. Després d'entrenar-se tres dies a la setmana durant vuit setmanes, les persones participants van augmentar la massa muscular magra aproximadament en un 2 %.

De fet, sembla que el període ideal per a un creixement muscular òptim és d'unes 12 setmanes d'entrenament constant. Un estudi del 2012 publicat al Journal of Strength and Conditioning Research va concloure que el període de temps mitjà que es tarda a notar millores importants en la massa muscular és de tres mesos.

Així doncs, si t'entrenes de manera constant, aquests estudis suggereixen que començaràs a guanyar massa muscular en només quatre setmanes. No obstant això, segurament no notaràs l'augment muscular fins que passin tres mesos. Si només aixeques pesos no obtindràs els millors resultats, però hi ha tres altres factors importants que poden influenciar la hipertròfia muscular.