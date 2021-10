El millor moment per beure batuts de proteïnes

Consumir la quantitat necessària de proteïnes durant el dia és important per augmentar la musculatura i tenir un rendiment esportiu òptim. També et pot resultar útil complementar aquesta ingesta amb creatina.



Tanmateix, consumir una quantitat excessiva de qualsevol nutrient no és necessàriament millor.



Els requisits d'ingesta proteica varien per a cada atleta, però normalment es calcula que han de consumir entre 1,2 i 2 grams per quilo de pes corporal al dia.



Abans, es creia que els atletes de resistència necessitaven menys proteïnes que els atletes de força. Els estudis actuals, però, indiquen que els esportistes no s'han de classificar com a atletes de força o atletes de resistència.



A l'hora de decidir quin és el millor moment per prendre't un batut de proteïnes, tingues en compte els factors del teu dia a dia i els teus objectius per tal d'assegurar-te que consumeixes les proteïnes que necessites.



Per exemple, si pots fer un àpat que contingui força proteïnes cada tres o quatre hores, no cal que et prenguis un batut.



Si saps que hi haurà un període de temps en què no podràs parar per prendre els nutrients essencials, però, té sentit que et decantis per un batut de proteïnes.



Tanmateix, recorda que una nutrició correcta no només consisteix a prendre suplements, sinó també a consumir aliments sans i naturals. Tenir una dieta equilibrada no només et proporciona els micronutrients i macronutrients que necessites, sinó que també augmenta la satisfacció i la sacietat i millora el benestar general.