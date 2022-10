Aixecar pesos pot impedir el creixement? Consells d'experts

Si bé la resposta dels estudis a la pregunta sobre si l'aixecament de pesos limita el creixement és un no rotund, això no vol dir que aquesta activitat no tingui riscos. Com en qualsevol altre exercici, les persones que en fan es poden lesionar, sobretot si no fan el moviment de manera correcta.

Per això és molt important que els joves tinguin una supervisió i una orientació efectives per mantenir una bona postura, tal com explica Mack. Això vol dir que cal seguir un programa d'entrenament individualitzat. Tot i que això no sempre és possible (per exemple, si tot l'equip de futbol o de natació entra a la sala de pesos alhora), l'experta indica que dedicar un temps particular a cada atleta quan es comença un entrenament d'aixecament de pesos pot compensar a la llarga.

"A l'institut on ensenyo entrenament de força, sovint trobo que, si dedico molt de temps individualment als de primer curs, quan arriben a l'últim o al penúltim any ja dominen la majoria d'exercicis i pesos", explica.

Rocky Snyder, especialista certificat en entrenament de força i condicionament, també recomana que els programes d'entrenament segueixin la indicació d'edat de l'NSCA.

"A Internet hi ha programes per a joves que senzillament s'han redissenyat a partir de programes per a adults, però això pot suposar un problema", diu. "El cos d'un adolescent és diferent del d'un adult. A l'hora de dissenyar un programa integral per a joves atletes, cal tenir en compte la motricitat, la flexibilitat, la força, els canvis hormonals i el nivell de maduresa física i mental, entre moltes altres coses".

L'expert recomana que els atletes, pares, mares, entrenadors i tothom que formi part del cercle proper d'un atleta es miri la infografia de l'NCSA sobre l'entrenament de resistència per a joves, que defineix estratègies per començar aquest tipus d'exercici i mantenir la seguretat. Alguns dels consells que es donen són començar amb un pes relativament baix i centrar-se a adoptar una tècnica correcta; anar augmentant la resistència entre un 5 i un 10 % a mesura que es millora la força; i optimitzar el rendiment i la recuperació amb una alimentació saludable, una bona hidratació i uns hàbits de son adequats.

"He vist que l'entrenament de força els va fantàstic per adquirir més confiança", diu Mack. "I no només a curt termini, sinó que també els serveix per quan vagin a la universitat i siguin adults".

Text: Elizabeth Millard