Fer exercici ajuda a reduir el nivell de colesterol?

Aquest és un dels exercicis més fàcils per a molta gent perquè no cal tenir un equipament especial, només necessites un bon parell de sabatilles per caminar. Els NIH proposen començar caminant 30 minuts a un ritme intens o moderat cada dia o gairebé cada dia. No t'amoïnis si et sembla massa. Pots començar fent passejades curtes de 10 minuts i, després, anar augmentant el temps.



Proposta de rutina per caminar: si ets principiant, prova de caminar 10 minuts tres cops per setmana. Programa les sessions per a abans o després d'un àpat per recordar-te'n fàcilment. També pots sortir amb la parella o un amic o una amiga, i convertir el teu nou hàbit en una activitat en grup.

A mesura que guanyis resistència, ves augmentant el temps de les sessions en increments de 5 minuts. Finalment, afegeix més dies al programa d'entrenament. Per assolir l'objectiu de 150 minuts per setmana, pots caminar durant 30 minuts almenys cinc dies a la setmana. Una altra opció és dividir les sessions diàries i fer diverses caminades al llarg del dia. Prova, per exemple, a fer dues caminades de 15 minuts al dia o tres de 10 minuts.