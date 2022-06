Quantes calories cremes quan corres?

Com més ràpid o més distància corris, més calories cremaràs. Això passa perquè la distància i la velocitat són crucials. Utilitzes més energia a mesura que augmenta el ritme cardíac quan fas exercici. Un ritme cardíac més ràpid necessita més energia. Això també incrementa la quantitat de calories cremades després de córrer, quan el cos s'està recuperant. Les calories cremades després de córrer 1 km a un ritme moderat no seran les mateixes que quan corres 5 km a un ritme moderat.

Tanmateix, si corres aquest quilòmetre a una intensitat alta, amb esprints, per exemple, sí que podries aconseguir cremar la mateixa quantitat de calories.

Amb els entrenaments d'intervals d'alta intensitat (HIIT) es poden cremar més calories que amb sessions de running de molta durada, encara que es facin en intervals d'entre sis i 15 minuts. Aquesta afirmació contradiu la idea que com més corris, més calories cremaràs.

Córrer dins la zona de ritme cardíac anaeròbic (que permet cremar calories després de fer esport) implica fer exercici sense oxigen. D'aquesta manera, el cos es veu obligat a descompondre glicogen per generar trifosfat d'adenosina (ATP). Això fa que el consum energètic sigui més elevat i implica períodes llargs de recuperació d'oxigen. Aquest procés és el que es coneix com a excés de consum d'oxigen postexercici (EPOC).

Un estudi que va fer l'Azusa Pacific University va calcular el total de calories que es cremaven amb un entrenament HIIT de sis minuts. El 20 % dels millors participants van cremar 400 calories durant les 24 hores posteriors a l'entrenament a causa de l'EPOC i de la crema de calories després de fer exercici anaeròbic, tot i que només van cremar 63 calories de mitjana durant la sessió de sis minuts.

El tipus de càrdio de baixa intensitat i ritme constant (LISS en anglès) es fa de manera aeròbica amb una durada màxima, aproximadament, d'una hora. "De forma aeròbica" significa "amb oxigen" i, per tant, no es produeix l'efecte EPOC. D'aquesta manera, totes les calories es cremen mentre corres. Aquest també és un mètode efectiu per perdre pes, perquè així s'augmenta la despesa energètica i es pot aconseguir un dèficit calòric, especialment si corres distàncies llargues. Augmentar la intensitat i no la distància ofereix més avantatges a l'hora de cremar calories.

Córrer més ràpid és una de les diverses maneres d'augmentar la intensitat d'una sessió de running per cremar més calories. Córrer amb inclinació també és una altra estratègia per incrementar la intensitat. Ho pots fer augmentant la inclinació a la cinta de córrer o corrent per pendents. Quan corres amb inclinació, el ritme és inferior que quan ho fas sobre una superfície plana. Tot i així, actives un 9 % més de fibres musculars amb cada trepitjada. Això implica fer servir més energia i, per tant, cremar més calories.