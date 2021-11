Quantes calories hauries de cremar al dia?

Una de les millors maneres d'augmentar el consum calòric diari és no deixar de moure't al llarg del dia. L'activitat física sense exercici és el component més variable de la despesa energètica total diària. De fet, segons un estudi publicat, aquest component pot significar una variació de fins a 2.000 calories al dia entre dues persones de la mateixa talla. A més, les investigacions relacionen un nivell baix de NEAT amb l'obesitat.

Aleshores, com pots canviar els teus hàbits per moure't més i millorar la teva forma física? Molta gent utilitza polseres amb seguiment d'activitat que et recorden cada 60 minuts que has d'alçar-te de la cadira i moure't per augmentar la pèrdua de pes. Altres persones tracten de fer 10.000 passos diaris com a base del seu moviment diari. També pots triar un escriptori alçat per treballar, que evitarà que estiguis molt de temps a la cadira. Una altra opció és anar a treballar a peu o en bicicleta un dia a la setmana. Les tasques domèstiques, fer jardineria o caminar per l'aparcament són exemples de NEAT. Tenir consciència de l'impacte que tenen aquestes petites accions és, per a moltes persones, suficient per ajudar-les a mantenir un estil de vida actiu.