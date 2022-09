T'expliquem per què córrer amb temps fred pot provocar dolor al pit

El running a l'aire lliure no és igual que sumar quilòmetres a la cinta. Hi ha un munt de coses per veure, noves rutes per descobrir i, a més, la meravellosa sensació de sentir-se a l'aire lliure. Així i tot, sortir a l'asfalt quan fa fred no és fàcil, i és possible que sentis dolor al pit mentre corres.

No s'ha de restar importància al dolor al pit. Tanmateix, els experts diuen que és normal, fins a un cert punt, sentir una petita punxada als pulmons quan les temperatures es desplomen. A continuació, ens expliquen per què és possible sentir dolor al pit quan fa fred i com actuar en tal cas.