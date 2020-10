Els més petits fan tota mena de preguntes a JJ Roble

Amb una vintena de nens i nenes corrent per tot el camp, la feina acumulada i una agenda d'àrbitra completa, potser semblaria que Jawahir Roble, coneguda com a JJ, necessita un descans. Però tothom que la coneix sap que JJ sempre té un gran somriure als llavis, un xiulet penjat al coll i una actitud positiva molt contagiosa.



Com a refugiada nascuda a Somàlia, Jawahir va trencar totes les barreres quan es va convertir en la primera àrbitra amb hijab del Regne Unit. Encara que li agradi molt arbitrar i jugar a futbol, sempre l'ha apassionat entrenar: "A la meva zona no hi ha gaires nens que juguin a futbol, especialment nenes. Volia canviar-ho i vaig crear un equip femení. Després, un altre i, a continuació, un altre. Ara tot està prosperant. Aquest era el meu somni". JJ va crear un equip al seu barri per fer que les seves set nebodes sortissin de casa, i l'equip va créixer tan ràpid que s'ha convertit en un oasi per als petits i les famílies de la comunitat.