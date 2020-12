Hi ha algun tipus de menjar reconfortant que sigui bo?

1. Aprèn què vol dir sentir-se bé.

Segons la Dra. Krista Scott-Dixon, directora del pla d'estudis a Precision Nutrition, et sents millor quan has acabat de menjar que mentre ho estàs fent. "Hauries de tenir una consciència calmada i tranquil·la de manera permanent. No hauries de notar entumiment ni empatxar-te. Tampoc t'hauries d'engrescar", ens explica. T'has de sentir com si estiguessis prenent cafè al balcó un diumenge al matí. No has d'estar letàrgic ni nerviós.



Per saber si els aliments ens fan sentir bé, segons la recomanació d'Scott-Dixon, el millor és que ho comprovis en acabar de menjar, una hora després, (quan el cos comença la digestió), l'endemà al matí o, fins i tot, dos dies després. La sensació d'abundor o la distensió de l'estómac és instantània, però altres alertes com els problemes gastrointestinals, la inflor o la fatiga poden tardar a aparèixer 12 o 24 hores, afirma. Aquests són els motius pels quals voldràs renunciar als menjars "reconfortants".



2. Tria aliments que siguin rics de moltes maneres.

En lloc de menjar capritxos amb greixos saturats o trans, calories buides o sucre afegit, opta per aliments més rics en nutrients. Per exemple, canvia la mantega per l'alvocat, un greix més saludable i amb el mateix efecte que el de la mantega. També pots provar amb una mena de "formatge" d'ametlla i anacard ric en antioxidants, explica Olenik. És recomanable que mengis fruita (com baies i dàtils) i menys sucre refinat. Els aliments més rics en nutrients (fruites, verdures i cereals integrals) t'ajudaran a aconseguir una millor condició física i també mental, explica Olenik.



3. Cuida't l'intestí.

Els experts l'anomenen l'eix intestí-cervell: els bacteris de l'aparell digestiu envien senyals al sistema nerviós central. Segons els estudis, els aliments no saludables poden fer que els bacteris s'alterin i que sentis més estrès i tristesa que de forma habitual. Aquells que estimulen els bacteris bons de l'intestí, com ara els cereals integrals rics en fibra, els llegums i els greixos rics en omega-3 (nous, lli i llavors de xia). D'altra banda, els aliments fermentats (quefir, xucrut i kimchi) són beneficiosos per al cos i la ment, afirma Olenik. Ella ens explica que el motiu és que aquest tipus de dieta, i a la vegada un probiòtic diari, pot ajudar-te a equilibrar els bacteris bons i a que et sentis millor físicament i mentalment.