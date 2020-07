Podcast Trained: Arianna Huffington

L'èxit no és innat, sinó que s'aconsegueix entrenant-se. La sèrie de podcasts "Trained" de Nike pren aquesta màxima i explora la revolució del fitnes holístic per convertir-te en millor atleta i entrenador. Descobreix l'últim en innovació, informació i tendències a càrrec d'experts del món de l'entrenament.



En aquest episodi, Arianna Huffington i Ryan expliquen per què hi ha tantes persones d'èxit que se senten orgulloses d'estar ocupades o esgotades físicament, i per què Arianna no n'és una. Escolta com parlen sobre la necessitat urgent de canviar la manera en què la nostra societat defineix l'èxit i els petits passos que podem fer per arribar-hi.