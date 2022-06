Els millors entrenaments gratuïts de la Nike Training Club App

Encara que t'ho hagis proposat, és complicat triar els exercicis que vols fer per acumular 150 minuts d'exercici d'intensitat moderada (o 75 minuts d'exercici d'alta intensitat) a la setmana, com recomanen els centres per al control i prevenció de malalties dels EUA. Per fortuna, la Nike Training Club App (NTC App) ofereix molts entrenaments gratuïts que pots completar a qualsevol lloc sense equipament.

Si t'has iniciat en el món del fitnes (o només vols canviar la teva rutina una mica), prova moviments que et facin sentir bé durant i després de l'entrenament. El doctor en Psicologia esportiva Mark Aoyagi, consultor certificat de rendiment mental i codirector de psicologia de l'esport i el rendiment a l'Escola de Grau en Psicologia Professional de la Universitat de Denver, suggereix seguir un pla que et resulti natural.

"Troba un moviment que t'agradi. La majoria de les persones veuen l'entrenament com una activitat incòmoda, desagradable i avorrida. És a dir, ho veuen com una feina. Cal pensar en l'entrenament com una manera de moure el cos que et proporciona diversos beneficis per a la salut, com ara força, resistència, flexibilitat i resiliència, segons les teves sensacions i què vulguis millorar".

El psicòleg també indica que obtindràs més beneficis si tries un entrenament que t'agradi, ja que el faràs més i t'animarà a continuar durant més temps. Un estudi del 2003 va demostrar que les persones que gaudeixen de l'exercici que practiquen són més actives físicament. Segons un altre estudi qualitatiu del 2013, els investigadors van assegurar que com més gaudeix una persona de l'activitat física, més possibilitats hi ha que segueixi entrenant-se a llarg termini.

L'NTC App inclou centenars d'entrenaments per a qualsevol nivell de condició física, la majoria dels quals estan dissenyats per fer-se sense equipament (excepte, potser, una estora de ioga). Aquí tens vuit entrenaments perquè comencis. Descarrega l'NTC App, cerca els entrenaments següents i dona-ho tot.