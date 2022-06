Les 4 millors postures de ioga per relaxar-se, segons els experts

Moltes persones d'arreu del món pateixen els efectes negatius de l'estrès a diferents graus. Afortunadament, hi ha exercicis que pots fer per combatre la tensió emocional i física, com una sessió de ioga.

"Tot i que reduir l'estrès requereix una sèrie d'estratègies (des de millorar els hàbits del son fins a afrontar els problemes emocionals), un aspecte important és, senzillament, aprendre a relaxar-se més sovint", comenta la doctora en medicina Leela Magavi, psiquiatra i directora mèdica regional del Community Psychiatry de Newport Beach (Califòrnia, EUA).

"La relaxació és una habilitat que s'aprèn, en molts sentits", explica. "Has d'invertir més temps en l'àmbit reparador i revitalitzador amb activitats que puguin restablir el cos i la ment".

Aquí és on entra el ioga. Segons un estudi de l'International Journal of Preventive Medicine, el ioga pot utilitzar-se com a tractament complementari. En la investigació, es va descobrir que pot reduir l'ansietat, l'estrès i la depressió. Un altre estudi, publicat al Journal Stress & Health va demostrar que, quan les persones fan ioga habitualment, reaccionen més positivament en situacions d'estrès, senten més autocompassió i diuen que es troben millor amb elles mateixes.

Encara que no pretenguis enfortir la connexió de la ment amb el cos, el ioga és una manera de relaxar-te segons Benedicte Gadron professora de ioga certificada a Hilton Head Health. La combinació del moviment amb la respiració profunda i el mindfulness et pot ajudar enormement a restablir-te quan sentis esgotament o atabalament. Per exemple, una observació de l'International Journal of Preventive Medicine assenyala que la combinació d'exercicis de respiració de ioga amb la seqüència de les postures pot reduir la pressió arterial i els nivells de cortisol, l'hormona associada a la resposta de l'estrès.

Per iniciar-te amb la pràctica del ioga per a la relaxació, dona un cop d'ull a aquestes postures i consells.