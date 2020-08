Per què variar no sempre és el millor

És evident que fer moltes variacions en un entrenament és divertit, però potser no és el millor per obtenir bons resultats. Planteja-t'ho així: pots passar-t'ho bé quan domines una habilitat particular i la perfecciones fins a convertir-te en un professional i, d'aquesta manera, obtenir grans resultats. Segueix llegint per descobrir com pots fer aquest canvi d'actitud i passar de la varietat al domini dels entrenaments.

Quan entrenen, moltes persones intenten fer una mica de tot i esperen que es vagi formant una rutina: un dia van a córrer, un altre fan una classe online d'exercicis de tors, un altre fan aixecaments de pesos... i no repeteixen les sessions.



No facis exercicis només per la il·lusió de la novetat o pel fet de provar alguna cosa nova. La clau per obtenir resultats òptims no és ben bé aquesta: el més important és esforçar-se i perfeccionar els moviments.



Els programes que dissenyo no tenen gaire varietat, i ho he fet així de manera intencionada.



Entenc que variar pot ser molt divertit, perquè no t'avorreixes mai i sempre descobreixes moviments nous que no havies provat mai abans.



Tanmateix, sovint, una varietat elevada no millorarà els resultats, perquè no repetiràs un exercici durant prou temps com per aconseguir el resultat desitjat.



Has de seguir practicant un moviment fins que assoleixis un nivell base de domini sobre el qual puguis anar treballant.