Pensa primer en tu

Aprendre a tenir cura de tu mateix mai havia sigut tan important com ara.

Tots tenim temps per tenir cura de nosaltres mateixos, però per a algunes persones això no és fàcil, perquè donen prioritat a altres coses per sobre de l'exercici, com per exemple, passar temps amb el mòbil. Penses que si examinem amb detall el que fas en un dia, no trobaríem que passes 20, 30 o fins i tot 40 minuts a Instagram, Facebook, intercanviant missatges, navegant per internet o simplement distraient-te per no fer res en concret?



Llavors, en comptes de dir que no fas exercici perquè "no tens temps", hauries de dir "No estic donant-li prioritat a l'exercici". Si et passa això, podràs prendre el timó i canviar la manera de gestionar el temps per fer que l'exercici sigui una prioritat per a tu. Per a aconseguir-ho, has d'imposar-te una rutina d'entrenament. Abans de dir que no pots donar prioritat a l'exercici perquè el teu treball o els teus fills són més importants, recorda que si no et preocupes primer de tu mateix, no estaràs en condicions d'ajudar altres persones. Està comprovat que l'exercici és beneficiós per a la teva salut tant física com mental, i innegablement això t'ajudarà a ser millor empleat, pare o mare. Entrenar t'ajudarà a ser la teva millor versió.



Per modificar la teva rutina de veritat i canviar la teva vida, has d'estimar-te prou per pensar primer en tu. Prova a dir-te a tu mateix "soc important. Em mereixo això. Avui vaig a invertir el temps que normalment passo a Instagram fent exercici". A llarg termini, això et farà sentir millor que saber què està fent avui el teu company de feina o aquella estrella del pop. Demà, has de prometre que oblidaràs les distraccions del telèfon i donaràs prioritat a fer exercici. Te'l mereixes.