No paris mai d'inspirar: revolució publicitària

Com la skater professional més jove en competició, Sky Brown ha inspirat tota una generació de joves a interessar-se per l'esport. Se'ns va acudir que combinar el nostre famós anunci "Who Said Woman Was Not Meant to Fly" (Qui deia que les dones no podien volar?) amb aquesta atleta seria la versió actual perfecta, perquè Sky vola i la seva presència ajuda la nova generació a empoderar-se.