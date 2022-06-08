Convenció No paris mai de desafiar-te: Circa 72

No paris mai de desafiar les convencions
Department of Nike Archives
Hem construït la nostra reputació desafiant el sistema establert. La nostra nova col·lecció, Nike Circa 72, reimagina les innovacions del passat per a les generacions del futur.
Els nostres dissenys més icònics, com ara la jaqueta Windrunner versàtil, els sostenidors esportius Swoosh amb subjecció o les Waffle One acolorides, són d'allò més naturals a la cultura actual. Sembla que aquests bàsics hagin existit des de sempre, a punt per a quan necessitis marcar la diferència.
Tanmateix, no sempre ha estat així. Cadascuna de les peces va començar sent una idea atrevida que representava un canvi de direcció valent. La col·lecció Circa 72, creada al llarg de 50 anys, ret homenatge a aquesta valentia i innovació, i reinventa productes Nike icònics per a la nova generació d'atletes.
1978, esbós original de la Windrunner per a dona de Diane Katz
1979, Windrunner per a dona original (no va arribar a les botigues)
1976, debut del logotip "Baby Teeth"
2022, samarreta folgada Nike Sportswear per a dona
1976, logotip "Baby Teeth" de Geoff Hollister
1978, esbós original de la Windrunner per a dona de Diane Katz
1979, Windrunner per a dona original (no va arribar a les botigues)
1976, debut del logotip "Baby Teeth"
2022, samarreta folgada Nike Sportswear per a dona
1976, logotip "Baby Teeth" de Geoff Hollister
Un exemple d'això és la jaqueta Windrunner, una peça dissenyada per protegir els runners de Portland (Oregon, EUA) de la pluja durant els entrenaments entre temporades. Quan Diana Katz, la primera dissenyadora de roba amb formació professional de Nike, i Geoff Hollister, el tercer empleat de la història de Nike, van crear la Windrunner el 1978, la categoria de roba esportiva era ben bé inexistent. Katz es va inspirar en els teixits d'esquí resistents a les inclemències del temps i es va posar mans a l'obra.
El procés, però, va ser un trencaclosques. Com podia Katz convertir el teixit tècnic tradicional en un material flexible, transpirable i apte per córrer distàncies llargues i curtes? I com podia unir aquestes idees oposades i crear un disseny atractiu? Va treballar sense descans, fent prototips de jaquetes sense parar, fins que va crear el model famós que coneixem avui dia.
Katz i Hollister van fer la seva feina. Així i tot, la Windrunner no es va aprovar immediatament. La jaqueta seria la primera col·laboració entre Nike i una dissenyadora de roba esportiva amb experiència, així que l'empresa va examinar cada detall amb microscopi.
És difícil de creure que la Windrunner va ser una peça trencadora i controvertida, però així va anar la història. Amb els anys, les línies de roba i sabatilles Nike han continuat desafiant els límits dels productes anteriors i han inspirat els que han vingut després.
La col·lecció Circa 72 només inclou peces que representen aquesta història de superació de límits, amb bàsics inspirats en l'atletisme que recorden els colors i els estampats dels nostres inicis a Oregon. Els dissenys clau, com ara els sostenidors esportius, la jaqueta de xandall i la samarreta de la línia, inclouen el logotip "Baby Teeth" amb lletres de pal sec de Geoff Hollister, un recordatori de les idees rebels dels començaments de Nike.
Aquest llegat és l'essència de la col·lecció Circa 72: una prova de la història d'innovació i enginy de Nike. Aquestes peces representen grans idees i somnis que continuen ressonant 50 anys més tard. Cada disseny Circa 72 és un tribut al passat, reimaginat i reconstruït per al futur.