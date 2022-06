No paris mai de créixer: l'auge del futbol femení

Què es deu sentir en trepitjar la gespa de l'escenari més gran del futbol? Com deu ser la sensació d'orgull pel teu equip mentre treballeu per guanyar? Com deu ser marcar el gol de la victòria? I aconseguir el títol mundial amb la teva selecció?



Això és el que la selecció femenina dels EUA va aconseguir el 1999. La victòria dramàtica, increïble, valenta i gloriosa es va convertir a l'instant en un dels moments més impactants de la història esportiva dels EUA. Tot i que la victòria va ser gràcies a anys (dècades, en realitat) de treball, aquesta selecció va deixar una gran empremta en una nova generació de jugadores de futbol d'arreu del món.



Abans de la victòria històrica de la selecció dels EUA el 1999, les oportunitats perquè les jugadores de futbol es convertissin en professionals al país eren molt limitades. No va ser fins al 1950 que es va organitzar una lliga de futbol femení als Estats Units, amb quatre equips en total. El 1972, amb l'aprovació del Títol IX, que esmenava la legislació sobre educació, el futbol femení va agafar empenta al país i es va convertir en un esport i un passatemps cada vegada més popular. Fins al 1985, però, no es va formar oficialment la selecció femenina de futbol dels EUA.



L'equip ja havia acabat de prendre forma l'any 1999. A més, comptava amb la gran estrella emergent de Selma (Alabama), Mia Hamm, que s'havia convertit en la primera jugadora de futbol Nike el 1994. La selecció, que ja havia posat a prova la seva força i ara havia atret totes les mirades, estava a punt per brillar a l'escenari més gran del futbol. El 10 de juliol de 1999, un equip faria història en un esdeveniment que acabaria sent molt més que un partit.



El partit va ser un espectable increïble entre rivals. Després del temps reglamentari i d'una pròrroga, seguien 0-0: tot es decidiria des del punt de penal. El moment en què la selecció femenina dels EUA va aconseguir la victòria 5-4, després del xut final icònic de Brandi Chastain, es va convertir en un dels més llegendaris de la història esportiva dels Estats Units.