Rebels Are Never Done

Han passat gairebé 50 anys de la mort prematura de Prefontaine, però la llavor que va plantar al centre penitenciari de l'estat d'Oregon ha donat fruit. El club d'atletisme que va crear organitza curses de 5 i 10 km cada any entre març i octubre, que culminen en la mitja marató de High Wall. Els ciutadans poden unir-se als 150 membres del club a les curses (i aquest és en alguns casos l'únic contacte amb el món exterior que tenen permès els presos). Per participar-hi, cal que tinguin 18 mesos de bona conducta, i hi ha llista d'espera.

Hi ha runners de tot el món que fan pelegrinatge al monument commemoratiu Pre's Rock, a Eugene. Hi deixen flors, pitets de maratons i cartes plenes d'esperances i somnis com a homenatge a un home que va ensenyar a tothom que córrer no és només ser ràpid, sinó tenir el valor de ser un mateix. Tot i que molts dels runners de l'Oregon State Penitentiary Run Club mai no podran visitar Pre's Rock, el club va recaptar diners per a aquest monument el 1997.