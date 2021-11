Sabatilles de trail running vs. sabatilles de running. Quina diferència hi ha?

Quan corres per camins, és fàcil que et trobis objectes punxeguts o que aixequis pols. Les sabatilles de trail running estan dissenyades per protegir-te de les roques i la brutícia. Hi ha algunes sabatilles de trail running que incorporen plaques per a roques a l'entresola.



Si bé les sabatilles de running de carretera poden tenir reforços als laterals, normalment aquests elements estan pensats per corregir la pronació, i no tant per protegir el peu. Així doncs, la part superior transpirable de les sabatilles no evitarà que hi entri la brutícia ni el fang.