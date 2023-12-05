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Fomenta la valentia

Guia per entrenar nenes
Última actualització: 5 de desembre del 2023
4 min. de lectura
Inspirar les nenes per ser valentes amb l'esport

Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. No obstant això, la realitat és que les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Nike treballa amb personal col·laborador i expert per capgirar aquesta tendència d'abandonament; de fet, hem creat la Guia per entrenar nenes, un recurs per guiar, empoderar i ajudar les nenes que volen fer esport.

L'esport, de vegades, implica alguns riscs. Aprendre una nova habilitat, fer un exercici desconegut o apostar per tu mateixa contra la defensa són situacions vulnerables. I, encara que les nenes també reben missatges d'ànims quan fan bé les coses, no reben els mateixos comentaris positius quan proven de posar en pràctica una tècnica nova i fallen.

En el context esportiu, això vol dir que les nenes poden dubtar a provar coses noves si no creuen que se'n sortiran. Però, si mai no intenten fer una passada arriscada, eviten cercar la pilota o competir en allò que els agrada, es perdran moltes experiències increïblement bones.

Imagina't una nena que s'arrisca fins i tot quan no sap si el xut sortirà bé. O una nena que neda amb estil papallona quan la seva millor habilitat és l'estil lliure. Potser a una altra li han marcat vuit gols, però el que recordarà és que n'ha parat un. Aquestes nenes han après a ser atrevides i això marcarà la diferència a l'esport i a la seva vida.

Dona un cop d'ull a aquesta TED Talk per saber més sobre educar les nenes a ser atrevides.

Prepara-les per a l'èxit

  • Prepara-les per a l'èxit, Inspirar les nenes per ser valentes amb l'esport, slide 1 of 3
    Anima les nenes a assumir riscs

    Quan ajudis les nenes a establir els seus objectius, anima-les a incloure activitats que requereixin valentia, com ara una habilitat, posició o esport nou. Durant els escalfaments, demana'ls que diguin en veu alta una cosa nova que provaran avui. Assegura't que tenen oportunitats per fer-ho. Per exemple, canviant les posicions en cada partit i entrenament.

  • Prepara-les per a l'èxit, Inspirar les nenes per ser valentes amb l'esport, slide 2 of 3
    Anima-les quan provin alguna cosa nova

    Elogia la valentia sempre que puguis. Sorprèn les nenes provant coses noves quan pensin que no les mires. Crea el "Premi a la valentia" i assegura't que no sempre guanyi la mateixa persona. Recorda que celebrar la perfecció està molt bé, però també és important promoure el procés fins a arribar-hi.

  • Prepara-les per a l'èxit, Inspirar les nenes per ser valentes amb l'esport, slide 3 of 3
    Deixa passar els errors

    Assegura't de transmetre que equivocar-se és normal. Desenvolupa un gest físic (com tocar les espatlles per mostrar que els treus l'error) per recordar les nenes que està bé deixar passar l'error. I assegura't que entenen que ningú és perfecte. Explica'ls històries sobre els teus propis errors. Quan sàpiguen que ningú és perfecte, aprendran que elles tampoc han de ser-ho.

Inspirar les nenes per ser valentes amb l'esport

Aprèn a empoderar les nenes de la teva comunitat.

Aconsegueix la guia

Per saber-ne més

  • Per saber-ne més, Inspirar les nenes per ser valentes amb l'esport, slide 1 of 5

    Guia per entrenar nenes

    Centra't en el progrés, no en el rendiment
  • Per saber-ne més, Inspirar les nenes per ser valentes amb l'esport, slide 2 of 5

    Guia per entrenar nenes

    Com fer que les nenes juguin i continuïn jugant
  • Per saber-ne més, Inspirar les nenes per ser valentes amb l'esport, slide 3 of 5

    Guia per entrenar nenes

    Deixa que competeixin

Publicat originalment el: 28 de novembre del 2023

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