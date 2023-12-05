Fomenta la valentia
Guia per entrenar nenes
Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. No obstant això, la realitat és que les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Nike treballa amb personal col·laborador i expert per capgirar aquesta tendència d'abandonament; de fet, hem creat la Guia per entrenar nenes, un recurs per guiar, empoderar i ajudar les nenes que volen fer esport.
L'esport, de vegades, implica alguns riscs. Aprendre una nova habilitat, fer un exercici desconegut o apostar per tu mateixa contra la defensa són situacions vulnerables. I, encara que les nenes també reben missatges d'ànims quan fan bé les coses, no reben els mateixos comentaris positius quan proven de posar en pràctica una tècnica nova i fallen.
En el context esportiu, això vol dir que les nenes poden dubtar a provar coses noves si no creuen que se'n sortiran. Però, si mai no intenten fer una passada arriscada, eviten cercar la pilota o competir en allò que els agrada, es perdran moltes experiències increïblement bones.
Imagina't una nena que s'arrisca fins i tot quan no sap si el xut sortirà bé. O una nena que neda amb estil papallona quan la seva millor habilitat és l'estil lliure. Potser a una altra li han marcat vuit gols, però el que recordarà és que n'ha parat un. Aquestes nenes han après a ser atrevides i això marcarà la diferència a l'esport i a la seva vida.
Dona un cop d'ull a aquesta TED Talk per saber més sobre educar les nenes a ser atrevides.